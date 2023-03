NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Marzo 2023

Altre due eliminazioni a Il Cantante Mascherato

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della quarta edizione de Il Cantante Mascherato, e come al solito non sono mancate tante emozioni. Nel corso della serata le maschere ancora in gara sono tornate a esibirsi, e i giudici hanno espresso le loro teorie sui possibili personaggi misteriosi. Solo la scorsa settimana come sappiamo a essere eliminata è stata la maschera di Cigno, sotto la quale si nascondevano Sandra Milo e Antonio Mezzancella. Ma non è finita qui.

Ieri sera infatti ci sono state altre due eliminazioni all’interno del talent show condotto da Milly Carlucci. A dover lasciare il programma sono stati infatti Rosa e i Colombi, e abbiamo così scoperto chi si celava dietro le maschere. Ma chi era dunque Rosa? A nascondersi dietro il misterioso personaggio c’era nientemeno che Valeria Fabrizi, il cui nome è stato fatto dall’intera giuria. Ma non è finita qui.

Successivamente anche i Colombi sono stati eliminati da Il Cantante Mascherato e hanno così dovuto rivelare la loro identità. A nascondersi dietro la maschera erano Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Prosegue dunque il percorso degli altri concorrenti e solo nel corso delle prossime settimane sapremo chi si celerà dietro i misteriosi personaggi. E voi avevate capito chi si nascondeva dietro le maschere di Rosa e dei Colombi? Continuate a giocare e seguiteci per tante altre news sul talent show condotto da Milly Carlucci, e non solo. Appuntamento con la terza puntata a sabato 1 aprile, come sempre su Rai 1.