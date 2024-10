Con un video diventato virale sui social Damiano David ha stuzzicato le sue fan mentre si è ritrovato a preparare un caffè al mattino.

Damiano David prepara un caffè e stuzzica le fan

È tornato con nuova musica e un album in uscita, Damiano David. Il suo singolo Silverlines è stato molto gradito e segna il suo debutto nella musica da solista. Un po’ come fatto dalla collega della band dei Maneskin, Victoria De Angelis. Ciò non significa che il gruppo si è sciolto, ci sarà modo di lavorare ancora insieme ma, come confidato da Fabio Fazio, ora vuole concedersi una sorta di “Erasmus”.

Intanto Damiano David è tornato a mostrare un look con capello corto e baffi, che tanto è piaciuto ai fan quando l’ha presentato per la prima volta e sui suoi social ha caricato un video diventato virale. Nel filmato, che potete vedere qui sotto, il cantante ha attirato l’attenzione su di sé non solo per il brano che interpreta (di cui ha condiviso un pezzetto di audio). Nei pochi secondi mostrati, infatti, vediamo l’artista con dei boxer chiari addosso, una felpa aperta che lascia intravedere il fisico tatuato e gli addominali.

A completare il tutto poi il balletto realizzato da Damiano David mentre si prepara un caffè (con l’aggiunta di un po’ di latte) e “ammicca” canticchiando con la telecamera del suo smartphone. Il filmato ovviamente nel giro di poco è diventato subito motivo di interesse generale e ha ricevuto diverse interazioni sia su TikTok che su Instagram. C’è anche chi ne ha salvato il tutto e realizzato appositamente dei post sulle varie piattaforme social.

@damianodavid Woke up with a song in my head 💔 ♬ BWBH – Damiano David

Insomma qualsiasi cosa fa Damiano David non sembra passare certamente inosservata! Anche se, c’è da dire che a far parlare è la sua musica. Ed è questo ciò che conta principalmente. Non trovate?

Intanto pare che il disco sia quasi pronto, servirà ancora un pochino di pazienza e finalmente Damiano David ci proporrà il prodotto concluso! Manca sempre meno e i suoi fan hanno già avviato il conto alla rovescia.