20 anni di Chi l’ha visto? con torta speciale per Federica Sciarelli

Insieme alla sua squadra di lavoro, Federica Sciarelli ha festeggiato 20 anni di conduzione del suo storico programma, “Chi l’ha visto?”. E quale modo di farlo se non con una torta a tema molto speciale!

20 anni di “Chi l’ha visto?”, Federica Sciarelli festeggia

Volto di punta di Rai 3, Federica Sciarelli è una delle signore della TV e con il suo “Chi l’ha visto?” ha segnato una pagina importante del piccolo schermo. Il suo programma di informazione e inchiesta giornalistica si conferma uno tra i più seguiti e interessanti. Ma ora è tempo di festeggiare, come testimoniato sui social.

A distanza di 20 anni, Federica Sciarelli la troviamo ancora alla guida della trasmissione e insieme alla sua redazione ha festeggiato questo meraviglioso traguardo. Il momento è stato racchiuso con qualche scatto in cui la Sciarelli è apparsa in solitaria con una bella torta e, successivamente, accanto ai suoi collaboratori.

LEGGI ANCHE: Yulia Bruschi pensa al successo post GF ma Javier la frena

È importante festeggiare perché in questi 20 anni, Chi l’ha visto? ha raccontato e risolto dei casi molto importanti che hanno segnato la cronaca italiana. Storie di scomparse e ritrovamenti, che Federica Sciarelli ha raccontato passo passo, sperando sempre in una svolta e risoluzione positiva.

La torta realizzata è stata personalizzata con una scritta: “2004-2024 vent’anni di Chi l’ha visto?”, accanto a una Federica Sciarelli sorridente e felice, circondata dalla sua squadra. In cima alla torta c’è anche una sua miniatura, a dimostrazione di quanto sia importante per il programma da lei condotto.

Che dire? Auguri a Federica Sciarelli e ai suoi collaboratori.

Le parole sul futuro

In tante occasioni e da diversi anni si è fatta largo l’ipotesi che Federica Sciarelli possa allontanarsi dal programma per dedicarsi ad altri progetti.

Più volte si era persino detto, secondo i gossip, che questo momento sarebbe arrivato, come quando venne fuori la notizia di un possibile passaggio di Federica Sciarelli su La7. Ma la stessa giornalista in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera smentì categoricamente le voci di un suo addio alla rete di Viale Mazzini:

“Io ho dato tanto a ‘Chi l’ha visto?’ e ‘Chi l’ha visto?’ ha dato tanto a me. Non farei mai uno sgarbo così alla Rai”. Nonostante abbia un ottimo rapporto con Urbano Cairo, che avrebbe piacere ad averla su La7 e lavorerebbe volentieri con Chicco Mentana, è stata chiara sull’argomento: “Resto qui in Rai”.

E oggi a distanza di 20 anni Federica Sciarelli festeggia un traguardo importantissimo con la sua trasmissione.