Damiano David risponde alle critiche di Al Bano (che disse che era un cattivo esempio)

NEWS

Debora Parigi | 27 Maggio 2023

Maneskin

Dopo le critiche di alcuni giorni fa, Damiano David ha deciso di rispondere ad Al Bano ma in un modo inaspettato

La risposta di Damiano David ad Al Bano è iconica e non usa parole

Alcuni giorni fa era arrivata una critica da parte di Al Bano a Damiano David. Il cantante dei Maneskin aveva infatti pubblicato una foto per annunciare la fine del tour e si era mostrato come mamma l’ha fatto. Aveva ovviamente censurato le parti intime con un cuore nero. Ma non è stata la foto nuda ad aver fatto partire la critica da parte dell’artista pugliese.

Carrisi, infatti, aveva criticato altro e cioè il fatto che Damiano aveva parlato di potersi fare delle canne. E si era mostrato in foto proprio con una di queste in bocca. Così il cantante di Cellino San Marco aveva trovato il tutto decisamente diseducativo. A tal proposito ad Adnkronos aveva dichiarato:

“Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello. Ognuno della sua vita può fare quello che vuole. Però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis”.

Proprio nelle scorse ore è arrivata la replica di Damiano David che però ha preferito non usare le parole per rispondere, bensì un’emoji. Nelle storie del suo profilo Instagram ha infatti pubblicato lo screen della notizia riportata dal sito Fanpage.it. E sotto ha messo un cuore rosso.

Come si nota, la reazione del leader dei Maneskin è decisamente ironica ed è proprio nel perfetto suo stile.