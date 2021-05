1 Le foto di Damiano David e Lady Diana

Negli ultimi giorni, dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021, Damiano David e i Maneskin hanno ottenuto un successo e una popolarità inaspettata, al punto che gli occhi del mondo intero sono puntati sulla band. Milioni di utenti un tutto il pianeta hanno infatti ascoltato i pezzi del gruppo, che si è così posizionato al terzo posto della Top 10 Global di Spotify, superando artisti del calibro di Taylor Swift e Justin Bieber. I Maneskin si stanno così godendo questo importante traguardo, e sembrerebbe che i quattro siano pronti ad aprirsi anche al mercato europeo. Damiano e gli altri membri sono stati infatti intervistati da NME, e nel corso della chiacchierata hanno ammesso di voler cavalcare l’onda di questo meritato successo. Queste le loro dichiarazioni:

“Era il nostro più grande sogno, quindi ancora non possiamo crede a tutto ciò che sta accadendo. Vogliamo davvero fare del nostro meglio per continuare a mantenere l’attenzione su di noi scrivendo nuova musica e provando a fare dei concerti in Europa ed oltre. Stiamo lavorando duramente e vogliamo davvero suonare ovunque. Stiamo provando solo a capire come far funzionare il tutto”.

Mentre dunque i Maneskin si preparano a suonare in Europa, in queste ore a finire al centro dell’attenzione sui social è stato proprio il cantante. Inaspettatamente infatti alcuni utenti sul web hanno notato alcune somiglianze tra Damiano David e nientemeno che Lady Diana! In particolare ad attirare l’attenzione sono stati gli occhi del cantante della Principessa, che risultano essere molto simili. Ecco le foto a confronto:

