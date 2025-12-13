L’ex olimpionico Damiano Lestingi trasforma la tappa della torcia nella sua città natale in un momento privato e simbolico davanti al pubblico

La Fiamma Olimpica diventa cornice di una proposta di matrimonio

La staffetta della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha regalato a Civitavecchia un momento che va oltre lo sport. Durante la tappa cittadina, Damiano Lestingi, ex nuotatore azzurro e olimpionico, ha scelto di fermare il tempo per trasformare un incarico istituzionale in un gesto personale: la proposta di matrimonio alla compagna Chiara.

Il gesto davanti alla città

Lestingi stava accompagnando il passaggio della torcia insieme al team organizzativo di Milano Cortina 2026 quando, improvvisamente, si è fermato. Davanti ai cittadini radunati lungo il percorso, ha rivolto alla fidanzata una richiesta semplice e diretta, caricata dal contesto di un significato profondo.

La risposta affermativa di Chiara ha trasformato l’evento in una piccola celebrazione collettiva, accolta dagli applausi e dall’emozione del pubblico presente.

Un momento privato in un evento pubblico

La scena si è svolta senza enfasi e senza spettacolarizzazione. Proprio per questo ha colpito: un gesto intimo, inserito con naturalezza all’interno di una manifestazione simbolo di valori condivisi come impegno, continuità e futuro.

La Fiamma Olimpica, da sempre emblema di unione e passaggio di testimone, è diventata così anche il segno di una promessa personale.

Il significato per Damiano Lestingi

Dopo l’evento, Lestingi ha spiegato come la tappa di Civitavecchia avesse già per lui un valore speciale. Tornare nella propria città natale come parte della staffetta olimpica rappresentava un traguardo emotivo e simbolico.

La proposta di matrimonio ha aggiunto un ulteriore livello di significato, intrecciando il percorso sportivo con quello umano.