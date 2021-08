D’amore e d’accordo, chi sono le coppie di Canale 5?

Katia Follesa, dopo il successo della versione classica, è pronta a tornare in prima serata su Real Time con la versione Vip di D’amore e d’accordo. Si tratta della rivisitazione dello show “Tra moglie e marito“. In base al regolamento, in ogni puntata, vedremo sfidarsi tre coppie di personaggi famosi con i loro (o le loro) consorti. A uno dei partner verrà posta una serie di domande, mentre l’altro non ascolta. Il primo scriverà le risposte su delle lavagnette e poi il secondo dovrà dimostrare di conoscere bene l’altro rispondendo in maniera corretta alle domande.

Come riporta anche il sito BlogTVItaliana sono stati annunciati concorrenti che vedremo nel corso degli appuntamenti. Nella prima puntata potremo trovare lo chef Roberto Valbuzzi con la moglie Eleonora Laurito, Donna Imma e Matteo, protagonisti de Il Castello delle Cerimonie, e Francesco Facchinetti con Wilma. Ma non finisce qui. In futuro, infatti, avremo l’occasione di vedere anche tre coppie protagoniste di altrettanti programmi di Maria De Filippi. Stiamo parlando, per esempio, di Nello Sorrentino e Carlotta Dell’Isola. Loro hanno partecipato a Temptation Island e lei anche al Grande Fratello Vip. Poi ci saranno l’ex gieffino Andrea Zelletta e la compagna Natalia Paragoni. I due si sono incontrati a Uomini e Donne.

Altra coppia a D’amore e d’accordo, poi, anche quella formata da Andreas Muller e Veronica Peparini. Lei lavora ormai da anni come coreografa per Amici, mentre lui prima è stato allievo e poi professionista all’interno della scuola per giovani talenti. Proprio lì si sono incontrati e innamorati. Ovviamente ci saranno molti altri concorrenti, tra influencer come Valeria Angione e calciatori come Federico Gregucci.

Parlando, però, di Maria De Filippi, andiamo a rivedere quali dichiarazioni aveva rilasciato qualche giorno fa a proposito proprio di Amici e non solo. Continuate a leggere…

Maria De Filippi su Amici

Accantoniamo, per un attimo, il programma D’amore e d’accordo per parlare di Maria De Filippi e delle ultime dichiarazioni che ha rilasciato. Nelle precedenti settimane, infatti, ha fatto alcune interviste e in una di queste, a TVMia, ha rivelato cosa dice ogni anno ai nuovi studenti di Amici:

Apparire in TV può creare confusione nella mente di un ragazzo e io cerco di proteggerli, soprattutto dalle conseguenze della notorietà improvvisa. Ed è giusto che io dia un po’ di spiegazioni e protezione a chi si sente confuso.

A chi, invece, la indica come una grande talent scout risponde:

Non lo sono. Io ho semplicemente avuto la fortuna di poter fare trasmissioni come Amici che durano da tanto tempo. E credo sia normale che in tutto questo tempo nel programma si siano susseguiti ragazzi con un grande talento poi riconosciuto.

Non ci resta, quindi, che aspettare l’inizio delle nuove edizioni dei suoi programmi e vedere all’opera le tre coppie citate poc’anzi in D’amore e d’accordo. Ricordiamo, infine, che la trasmissione andrà in onda su Real Time a partire dal 1° settembre 2021 alle ore 21:10. In streaming, invece, sulla piattaforma a pagamento Discovery+. Continuate a seguirci per tante altre news.

