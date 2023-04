NEWS

Nicolò Figini | 3 Aprile 2023

GF Vip 7

Il regalo per Giulia Salemi

Qualche giorno fa Giulia Salemi ha festeggiato il suo compleanno con un party che contava decine di invitati. Tra questi, però, i fan hanno notato l’assenza di Sonia Bruganelli la quale lavora insieme a lei al Grande Fratello Vip. A volte si sono un po’ scontrate, ma comunque tra loro c’è molta stima e rispetto. Tanto che prossimamente vedremo la Salemi anche nella nuova edizione di Ciao Darwin.

Come possiamo vedere anche dal video qui sotto, per farsi perdonare della sua assenza, Sonia Bruganelli è arrivata nel camerino di Giulia per portarle un regalo. La vediamo porgerle una busta con all’interno un abito di Louis Vuitton. Queste le sue parole precise:

“Allora Giulia… Siccome non sono potuta venire alla tua festa perché sai… Il nervo sciatico… Però ti ho pensato e ho pensato a come avrei voluto vederti nella tua prima da… Una prima importante professionale. Te lo auguro veramente, un mare di successi. Magari a Ciao Darwin potrebbe essere una cosa carina… Perché sei scioccata? Guarda che mi disegnano cattiva, vero?”.

Detto questa ricordiamo che stasera scopriremo chi vincerà la settima edizione del Grande Fratello Vip. In studio commenteranno gli eventi le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Giulia Salemi, invece, controllerà i social e andrà a caccia dei tweet più interessanti della serata. Vi terremo informati non appena sapremo il nome della vincitrice o del vincitore.

