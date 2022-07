Daniele Bartocci sposa la sua Martina: tutto sull’evento

Un matrimonio da favola per Daniele Bartocci. Il giornalista gentleman, tra i più premiati in Italia e giudice del programma TV King of Pizza, convolerà a nozze con la sua Martina.

Domenica 24 luglio la cerimonia cool che vedrà protagonisti i due sposini sulla Riviera del Conero, con pranzo in grande stile in una spettacolare villa vista mare. Il tutto accompagnato da intrattenimento e deejay set a cura di Radio Studio Più, con collegamenti in diretta nazionale alla presenza di Christian Redox e Dj Sandy.

“Siamo pronti per questa nuova avventura amorosa”, ci ha rivelato il giornalista Daniele Bartocci. “Ringrazio tutti coloro che ci sono vicini in questo momento. Viaggio di Nozze? Andremo in Costa Azzurra”.

Gli invitati

Tra gli invitati al matrimonio:

il primo uomo italiano di Belen Rodriguez Simone Bolognesi (ex cavaliere di Uomini e Donne)

il Professor Valerio Temperini, docente Università Politecnica Marche e membro del Consiglio Direttivo Parco del Conero

l’Avvocato Bruno Bartocci (Partner che ha seguito la trattativa Milan-RedBird)

il giornalista Mediaset Giammarco Menga

il top-manager dell’alta moda Filippo Bracaloni

l’imprenditore Alessandro Bracalente (manager di Nero Giardini e figlio dell’AU Enrico nonché campione dei motori)

il Presidente Nazionale Italiana Pizzaioli Dovilio Nardi (detentore di 8 Guinness World Record)

il cantante dei Capabrò Diego Brocani (vincitore di premi come Rock Targato Italia)

Alberto Santoni (ex manager della banca e del volley nonché primo vice-allenatore italiano del grande Julio Velasco, elogiato da Daniele nel suo libro Happy Hour da fuoriclasse al barTocci)

il campione internazionale del ballo Lorenzo Tarabelli

il maestro campione d’Italia del tennis giovanile Alessandro Carbonari

l’ex stellina di Miss Conero Ornella Musura

Christian D’Antonio, Direttore The Way Mag media partner di eventi come International Fashion Expo, Milano Music Week e Laureus Sports Awards.

King of Pizza

Sarà un lungo tourbillon di emozioni per Martina e il suo geniale Daniele Bartocci, che negli ultimi tempi ha fatto incetta di premi: tra questi il premio Renato Cesarini come miglior giovane giornalista, il Myllennium Award a Roma, il Giovanni Arpino Inedito di Torino e il Le Fonti Innovation&Leadership Awards a Milano come Professionista dell’anno Giornalismo e Comunicazione, oltre al World Masterchef Pizza d’Oro a Milano Marittima.

Daniele Bartocci sarà inoltre giudice su Sky Canale Italia di King of Pizza, talent TV ideato da Dovilio Nardi e riservato al gourmet, in cui l’esplosivo Bartocci sarà al fianco di personaggi come Antonio Sorrentino (Executive Chef catena Rosso Pomodoro) e il critico gastronomico Edoardo Raspelli.

Bartocci, nelle scorse settimane, è stato uno dei protagonisti del programma Punti di Vista su Go-Tv nella commovente puntata condotta da Kevin Dellino, che ha visto il ritorno in TV a 91 anni di Emilio Fede.

