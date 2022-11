In queste ore a finire al centro dell’attenzione è stato Daniele Dal Moro. Ieri sera infatti, dopo la fine della diretta del Grande Fratello Vip 7, l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto modo di scambiare qualche parola con la nuova Vippona Sarah Altobello. A quel punto, a sorpresa, Daniele ha confessato di aver baciato soltanto una ragazza negli ultimi 4 anni! Questo il racconto di Dal Moro, riportato da Biccy:

“Negli ultimi quattro anni ho baciato solo una ragazza, ho sofferto tanto nella vita. Mi fa stare male vedere la sofferenza nelle persone, quindi non voglio darla. Sto più male a vedere gli altri che stanno male per colpa mia che altro. Non è che mi precludo ogni cosa, ma lo faccio solo se so che potrebbe esserci qualcosa di serio, altrimenti esco con i miei amici e mi faccio la mia vita. I film alle ragazze io non li faccio fare, non li faccio neanche iniziare in realtà”.

E ancora Daniele Dal Moro ha aggiunto:

“Non mi sento di giudicare chi fa diversamente da me, ma io non potrei fare altrimenti. Se io sto male per amore riesco a portare avanti la mia vita, ma se io faccio stare male una persona non riesco neanche a lavorare. Non sono un buon samaritano, lo faccio sicuramente per le altre persone ma soprattutto per me. L’ultima volta che ci ho provato sono stato un anno e mezzo male perché non avevo il coraggio di lasciarla perché lei piangeva ed a me si spezzava il cuore. Continuavo a vederla ma non volevo. Ma passavo le giornate a pensare solo a quello. Quando vedo una persona che sta male mi blocco. […] Se un giorno verrà l’amore bene, altrimenti oh! Io spero di innamorarmi domani, ma ho paura di far soffrire le persone, è più forte di me, un po’ sono bloccato”.