Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2024

In queste ore Daniele Dal Moro è tornato a scagliarsi contro Antonella Fiordelisi, accusando l’ex Vippona di aver avuto un flirt con Antonino Spinalbese.

Le accuse di Daniele Dal Moro

Sono ormai mesi che è l’amicizia tra Daniele Dal Moro e Antonella Fiordelisi è giunta al termine. I due, un tempo unitissimi, si sono allontanati quando l’ex schermitrice si è avvicinata a Oriana Marzoli, con la quale ha stretto un forte legame. A quel punto l’ex tronista, su tutte le furie, ha deciso di troncare con Antonella e nel corso delle settimane si è più volte scagliato contro di lei. Solo nelle ultime ore Dal Moro è tornato alla carica e con un lunghissimo post pubblicato sui social (in seguito rimosso) ha attaccato ancora la Fiordelisi, spendendo per lei parole al veleno. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Puoi continuare a prendere in giro chi ha poco cervello ma sappi che la gente non è stupida e chi ha più di un neurone in testa sa bene chi sei. Una ragazzina che nella vita farebbe qualsiasi cosa per un po’ di popolarità”.

Ma non solo. Proseguendo il suo sfogo, Daniele Dal Moro ha anche menzionato la nuova amicizia nata tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, facendo una rivelazione sulla sua ex fidanzata: “Sappi che la tua nuova amica ha sempre parlato in maniera disgustosa di te, descrivendoti come una delle persone più ridicole che abbia mai conosciuto nella vita (sporca e dal cattivo odore). L’unico motivo per cui ti usa è per quattro like di m*rda, un appoggio a Milano e scroccarti la fotografa. Niente di più”.

Ma non è ancora finita. Daniele infatti ha anche accusato Antonella di aver avuto alcune “scappatelle” con Antonino Spinalbese e in merito ha dichiarato: “Quando fai la morale al tuo ex ragazzo Edoardo fatti un esame di coscienza. O vuoi che ti ricordi delle tue scappatelle milanesi da un parrucchiere che entrambi conosciamo proprio bene?”.

Attualmente la Fiordelisi non ha ancora replicato alle parole di Dal Moro e non sappiamo se nelle prossime ore deciderà di intervenire.