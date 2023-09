Spettacolo

Andrea Sanna | 30 Settembre 2023

GF Vip 7 Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro non ci sta e attacca il GF Vip spagnolo: “Oriana non ha abbandonato, ma è stata cacciata dalla produzione”

Daniele Dal Moro VS il GF Vip spagnolo

Oriana Marzoli non è più una concorrente del GF Vip spagnolo e torna in Italia dal fidanzato Daniele Dal Moro, pronto ad accoglierla a braccia aperte. Nella giornata di ieri è arrivata la notizia e i canali ufficiali della trasmissione parlano di abbandono da parte della venezuelana. Lei però ha prontamente smentito, spiegando che presto la verità verrà a galla con conseguenti “azioni legali”.

Intanto i social network della trasmissione hanno diffuso le immagini di un confessionale in cui Oriana Marzoli si è lasciata andare a un duro sfogo: “Le ultime immagini di Oriana in Casa e i motivi che l’hanno spinta a prendere la decisione di abbandonare il reality, questa domenica alle 22.00H al ‘Grande Fratello VIP: il dibattito'”

A intervenire prontamente Daniele Dal Moro che, sotto al post pubblicato dal Grande Fratello Vip spagnolo, ha ribattuto: “La verità verrà fuori. Però vediamo ora che Oriana non c’è di cosa parlerete in quel circo. Chiaramente sempre di Oriana”.

La risposta di Daniele Dal Moro in difesa di Oriana Marzoli – post Telecinco

Prese le difese di Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro ne ha parlato ancora sul suo profilo Instagram. Come leggiamo dalle sue dichiarazioni, in realtà la sua fidanzata non ha abbandonato: “L’hanno cacciata”, ha detto subito.

Ma leggiamo le dichiarazioni rilasciate da Daniele Dal Moro: “Oriana non ha abbandonato ma è stata cacciata per volontà della produzione. Sicuramente tutte le porcate che avete fatto sia con lei che con me non verranno insabbiate. E altrettanto sicuramente prenderemo provvedimenti legali. A ogni modo il vostro programma è davvero disgustoso e questo non lo dico io, lo dicono i numeri. Ma rispecchia perfettamente la me**a di persone che siete”.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro in difesa di Oriana Marzoli

Secondo questa presa di posizione dunque Oriana non avrebbe abbandonato il reality come comunicato. Le cose stando alle sue dichiarazioni e a quelle di Daniele sarebbero andate in maniera totalmente differente.