Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Settembre 2023

Oriana Marzoli lascia il GF spagnolo

Dopo solo due settimane dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello spagnolo Oriana Marzoli ha deciso di abbandonare il programma. Dal primo minuti ha sentito la mancanza del fidanzato Daniele Dal Moro e non ne ha mai fatto mistero. Chi segue la trasmissione, sicuramente, si ricorderà le lacrime che ha versato quando lui è andato a trovarla dentro la Casa.

In quella occasione, però, è stata posta davanti a una scelta. Avrebbe potuto incontrarlo ma 12.000 euro sarebbero stati decurtati dal premio finale. Alla fine ha preferito rinunciare per non mettersi contro gli altri inquilini della Casa. La venezuelana però non ce l’ha più fatta perché la sofferenza era davvero troppa. Ecco perché ha voluto abbandonare il reality.

Qui sotto possiamo vedere la reazione degli altri concorrenti quando la voce della regia ha annunciato che Oriana Marzoli aveva lasciato il Gran Hermano. Tutti si sono sorpresi e alcuni di loro hanno pensato si trattasse di uno scherzo. Però non è così, la vippona ha voluto tornare a casa sua tra le braccia dell’amato fidanzato.

MA IN CHE SENSO ORIANA HA ABBANDONATO IL GH???pic.twitter.com/1bTDkcTGqT — Paola. (@Iperborea_) September 29, 2023

Adesso vedremo cosa succederà alla coppia. La stessa Oriana aveva raccontato aveva ricevuto una specie di ultimatum da parte di Dal Moro. Ovvero che una volta uscita dalla Casa si sarebbero lasciati oppure si sarebbero sposati:

“Questa cosa che sono entrata nel programma l’ha presa molto male. Mi ha detto ‘quando esci ci lasciamo o ci sposiamo’. Poi mi ha detto ‘io ti sposo’. Questa cosa non me l’aveva mai detta prima.

Mi ha anche chiesto di andare a vivere con lui. E io cosa farò? Andrò e lo farò anche di corsa. Prendo il mio Cocco e vado. Mi piace tanto Verona, è una città splendida. Mi sento così a mio agio in quella città”.

Seguiteci per non perdere tante altre news.