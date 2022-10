“Facciamo una ship”: scatta il bacio tra Daniele ed Edoardo (VIDEO)

1 Il bacio tra Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria

La coppia che non ti aspetti, verrebbe da dire, ma in realtà è per gioco. POerò in ogni caso il bacetto è scattato. Stiamo parlando di Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria. Tra i vipponi giovani di questa edizione del GF Vip, i due avevano giù suscitato l’interesse delle donne in Casa quando sono entrati il giovedì della scora settimana.

Ma ieri pimeriggio, per scherzare, l’ex tronista Daniele ha lanciato la proposta al coinqulino appartenente al programma Forum. Mentre erano in giardino a prendere il sole, gli ha detto: “Facciamo una ship dai, vieni qua”. Ed Edoardo non si è tirato indietro mettendo le labbra in avanti. Ed è scoccato un bacio a labbra chiuse.

Daniele che dice ad Edoardo “facciamo una ship” e poi lo bacia.

Non hanno capito che la ship che farebbe il botto è quella tra Alberto e Edoardo #GFvip pic.twitter.com/ifVJwBwdNS — simona (@Simo_Val) September 30, 2022

Ovviamente si tratta di uno scherzo, di una scenetta divertente tra loro due che sono molto amici. Una parte del pubblico, però, non è totalmente convinta e già sogna che possa esserci un interesse da parte di uno dei due che, a loro dire, fa spesso questi giochi.

Intanto per uno tra Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro c’è una pretendente proprio all’interno del reality. Ecco chi è e cosa è successo…