NEWS

Nicolò Figini | 4 Luglio 2023

GF Vip 7

I festeggiamenti di Daniele Dal Moro

Sembrava che Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli avessero superato la loro crisi. Nel corso di queste settimane si erano mostrati molto uniti e innamorati. Invece, come spesso accade, non tutto è come sembra. Durante una cena con alcuni amici, infatti, sono stati avvistati mentre litigavano animatamente al tavolo durante la cena. Di lì a poco è arrivato l’annuncio dell’ex vippone:

“Valige nuove per il mio compleanno! Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani.

Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla per favore. Unica cosa, io non blocco mai nessuno (anche per non far sapere i ca**i miei). Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno”.

Il giorno dopo, quindi, Daniele Dal Moro ha festeggiato i suoi 33 anni. Purtroppo non c’è stato molto da celebrare visto l’umore che probabilmente aveva. Di conseguenza ha preferito rimanere a casa e lontano dai suoi amici.

Qui sotto possiamo vedere la foto, pubblicata tra le sue Stories Instagram, nella quale notiamo le candeline, una lattina di Coca Cola e un pacchetto di caramelle.

Daniele Dal Moro festeggia il compleanno da solo

Siete tristi per questa rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempi, come al solito, vi consigliamo di continuare a seguirci per non perdervi tante altre news.