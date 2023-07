NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Luglio 2023

È finita tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Pochi minuti fa è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Con dei tweet sul suo profilo ufficiale, Daniele Dal Moro ha annunciato la rottura definitiva con Oriana Marzoli. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto nelle ultime ore. Dopo il momento di crisi vissuto lo scorso mese, era sembrato che le cose tra l’influencer e l’ex tronista stessero proseguendo a meraviglia. Solo negli ultimi giorni la coppia si è concessa una meravigliosa vacanza in Sardegna, e sia Daniele che Oriana si sono mostrati sui social complici e innamorati. Poche ore fa però gli ex protagonisti del Grande Fratello Vip 7 sono stati beccati durante un’accesa lite in pubblico, e il video del momento ha fatto in breve il giro del web. In seguito i due hanno anche smesso di seguirsi sui social, facendo preoccupare i fan.

Poco fa così Daniele Dal Moro ha rotto il silenzio e ha rivelato che lui e Oriana Marzoli si sono lasciati definitivamente. Attualmente l’ex Vippone ha fatto le valige per lasciare la Sardegna, e ha chiesto ai suoi fan di non tartassarlo di domande sull’influencer. Queste le parole di Dal Moro:

“Valige nuove per il mio compleanno! Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani. Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla per favore.

Unica cosa, io non blocco mai nessuno (anche per non far sapere i ca**i miei). Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno”.

Attualmente non è chiaro cosa sia accaduto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli e non sappiamo se tra i due possa esserci un ricongiungimento. A entrambi però facciamo un grande in bocca al lupo.