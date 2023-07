NEWS

Nicolò Figini | 4 Luglio 2023

Le novità su L’Isola dei Famosi

Di recente abbiamo parlato de L’Isola dei Famosi in relazione alle dichiarazioni che hanno rilasciato gli ex naufraghi. Tra queste, per esempio, anche quelle di Andrea Lo Cicero il quale ha discusso delle difficoltà incontrate durante tale esperienza:

“Lo stimolo per andare al bagno è veramente lontano. Quando ha la fortuna di andare è un successo. Io la prima volta sono andato al bagno dopo venti giorni, come molti altri concorrenti.

Dopodiché mi sono abituato e sono andato avanti senza alcun problema. Altri invece hanno avuto qualche problema e purtroppo quando non si riesce è veramente difficile. E vi posso garantire che l’Isola è molto dura per questo aspetto”.

In questi giorni, però, si sta cercando di capire se L’Isola dei Famosi tornerà il prossimo anno oppure no. Pare che il contratto tra Banijay e Mediaset preveda ancora due anni di collaborazione. Di conseguenza il reality dovrebbe essere confermato ancora questo questo lasso di tempo. Si vocifera, però, che alla guida non ci sarà più Ilary Blasi, alla quale non sarebbero stati assegnati programmi per la prossima stagione televisiva.

Il Messaggero, inoltre, informa che il format potrebbe cambiare leggermente. Tra i Vip che siamo abituati a vedere potrebbero entrare in gioco anche le persone comuni. Un po’ come accadrà anche per il Grande Fratello Vip 8. Staremo a vedere che cosa accadrà. Per il momento non abbiamo informazioni ufficiali in merito. Lo scopriremo solo con la presentazione dei palinsesti che avverrà oggi, 4 luglio 2023.

Seguiteci per tante altre news.