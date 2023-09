Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Settembre 2023

L’incontro tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

La trasmissione Vamos A Ver in onda su Telecinco ha dato degli importanti aggiornamenti su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Come noto la venezuelana si trova nella Casa del Gran Hermano Vip in Spagna. Ieri ha scoperto che il suo fidanzato era volato in terra iberica per riabbracciarla. Peccato però che la produzione abbia poi deciso di metterli alla prova in maniera definita dai più “crudele” e non gli ha dato modo di incontrarsi.

Ma oggi arriva il colpo di scena. Nel corso del programma il conduttore ha svelato infatti che Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nella notte hanno avuto modo di incontrarsi. Il tutto, come rivelato, per “garantire il benessere di Daniele”, mostratosi “un po’ irrequieto”. La produzione quindi ha voluto scogliere le riserve e concedergli “un breve incontro sotto supervisione”. A differenza di quel che si era detto, però, non è stato decurtato il montepremi.

Ecco il momento dell’annuncio in trasmissione…

Tutto questo si è verificato, come dicevamo, dopo la puntata di ieri. Daniele Dal Moro infatti è arrivato in Spagna per poter dare tutto il suo conforto a Oriana Marzoli. Quest’ultima appena ha scoperto la notizia è corsa a cercarlo in confessionale, non trovando però nessuno. Ma non solo. Perché Daniele è stato poi rimbalzato in giardino, dove si è ritrovato all’interno di una gabbia dorata, in attesa di rivedere Oriana. Ma anche in questo caso è stata solo una burla del programma.

Daniele Dal Moro è stato rinchiuso in una stanza e Oriana ha potuto parlare con lui, senza però abbracciarlo e guardarlo negli occhi. Questo ha provocato le lacrime della Marzoli e l’amarezza di Daniele, il quale è sbottato e gli è scappata anche una bestemmia: “Spacco tutto, chiamo la Polizia”, avrebbe poi detto.

Ora però tutto sembra essere fortunatamente rientrato e la coppia ha potuto vedersi nuovamente. Il veneto sui social ha comunque lanciato una stoccata, chiedendo del rispetto.