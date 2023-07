NEWS

Nicolò Figini | 13 Luglio 2023

GF Vip 7

Oggi abbiamo più volte parlato di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Lui l’ha anche attaccata facendo dei commenti che alcuni utenti del web hanno ritenuto fuori luogo. Parlando di soldi, infatti, l’ex vippone ha affermato di aver sempre pagato per tutto quanto, anche le cene fuori a Madrid e gli hotel. In queste ultime ore, inoltre, è intervenuta anche Elenoire Ferruzzi.

L’influencer ha commentato la loro rottura. Nel farlo ha attaccato Oriana definendola una persona arrivista e maleducata. Daniele, invece, secondo la sua opinione ha agito solo in buona fede. Per quanto riguarda la coppia, invece, secondo lei sono stati insieme per business e non per amore:

“Non sono mai stati insieme. Sono tutte fandonia, è una coppia formata per andare avanti. Per guadagnare, andare in vacanza in Sardegna e lanciare costumi. Sicuramente tra loro c’è stato qualcosa, però nulla di serio.

Lei è una persona maleducata e arrivista. Daniele può avere tanti difetti ma non è maleducato. Lui ha agito in buona fede. Lei no. Alla festa di Signorini si è comportata in modo che mi ha lasciato esterrefatta”.

Queste le dichiarazioni riportate anche da Isa e Chia di Elenoire Ferruzzi. I due diretti interessati non hanno ancora commentato. Vedremo se decideranno di farlo oppure no. Noi vi terremo aggiornati nel caso in cui ci siano nuove informazioni a disposizione.

