Daniele e Oriana, persone vicine all'ex coppia rivelano- Si scrivono offese pesanti e rinfacciano soldi

Andrea Sanna | 15 Luglio 2023

GF Vip 7

Pare che tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli non ci sia proprio pace, tra accuse reciproche e non solo. La segnalazione

La segnalazione su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Non sembra esserci tregua nella rottura che vede protagonisti Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Secondo una segnalazione giunta ad Amedeo Venza delle persone vicine all’ormai ex coppia fanno sapere che la situazione è sempre più critica tra i due. Ecco quanto emerso:

“La storia tra gli Oriele sta finendo nel peggiore dei modi. Persone vicine alla ormai ex coppia fanno sapere che i due spesso si scrivono offese pesanti, si rinfacciano soldi e lavori”.

La storia Instagram di Amedeo Venza su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Chiaramente non possiamo sapere se le cose sono andate effettivamente in questo modo e in ogni caso diamo il beneficio del dubbio che possa anche non essere così.

C’è da dire però che nei giorni scorsi una follower ha accusato Oriana Marzoli di aver lasciato Daniele Dal Moro e di essere rimasta con lui solo per fare la bella vita e avere soldi. Una versione totalmente smentita dalla venezuelana che si è difesa. A quel punto proprio Dal Moro è andato su tutte le furie e ha sbottato.

Daniele Dal Moro l’ha accusata di non aver risposto ai messaggi e di aver voltato pagina. Per poi precisare: “Nessuno ha mai parlato di soldi. Ma è bello vedere che dici “soldi, ma quali” ad una persona che ha sempre pagato tutto e dico tutte le volte che siamo stati al ristorante (compreso Madrid) e tutti gli alberghi nei quali sei stata in questi mesi a parte Milano che era ADV”.

Sempre riguardo a questo punto, Daniele Dal Moro pubblicamente ha suggerito a Oriana Marzoli di trovarsi qualcuno che le paghi anche l’aria che respira. Poco dopo l’imprenditore ha voluto ricordarle anche quanto fatto per il suo compleanno, cosa che a parti invertite non sarebbe accaduta.

“Dillo alla tua amica che mi ha praticamente dato pubblicamente del pezzente! Perché se rispondi ‘soldi ma quali’ questo lasci intendere. E non venire a dirmi di no visto che mi stanno dando del pezzente da un’ora!”

Insomma sembra che Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli siano giunti a un punto di non ritorno. Stavolta non sembrano esserci dubbi.