Nicolò Figini | 7 Aprile 2023

GF Vip 7

Il regalo di Daniele Dal Moro a Oriana

Ieri sera gli Spartani si sono riuniti per festeggiare la fine del Grande Fratello Vip. Purtroppo non erano presenti tutti i membri del gruppo, ma hanno presenziato Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Alberto De Pisis e Daniele Dal Moro. In più abbiamo anche visto il marito e il fratello di Giaele oltre che a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

A un certo punto della serata, però, Giaele ha registrato con il suo telefonino un momento molto romantico tra Oriana e Daniele. Quest’ultimo si è presentato con un mazzo di rose rosse in mano e che le ha dato non appena l’ha vista. Sul web dicono che siano 18, ovvero tante quanti sono stati i giorni che hanno passato divisi durante il GF Vip. L’ex vippone, se ricordate, è stato squalificato a un passo dalla finale mentre Oriana si è classificata al secondo posto.

Nooo🥰 DDM che fa trovare il mazzo di rose alla Bebé e Giaele che in sottofondo urla “oriele oriele” #oriele #gfvip

Degli “Oriele” si è parlato di recente anche per una foto di cui Oriana non conosceva l’esistenza fino a poco tempo fa. L’ex concorrente del GF Vip ha scoperto una fotografia che mostra Nicole Murgia seduta sulle gambe di Daniele Dal Moro dentro la casa e questa è stata la sua reazione:

“Sono stata taggata su Instagram in una foto nella quale mi dicono che la Murgia non è una gatta morta ma che Daniele la faceva sedere sulle sue gambe. Ho visto uno screen dove lei era seduta in braccio a lui, con una mia camicia indosso. Ma che cavolo è successo? Io stavo dormendo. Chi le ha detto di sedersi in braccio a lui? Quando ho visto la foto ci sono rimasta, non me lo aspettavo. Come ti sei permesso di farla mettere sulle tue gambe? Ho capito che ti piaceva, però mi devi ancora chiedere perdono. Chiedimi scusa davanti a tutti“.

