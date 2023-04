Pamela Prati svela perché ha l’abitudine di coprire il collo

NEWS

Andrea Sanna | 7 Aprile 2023

GF Vip 7 Pamela Prati

Perché Pamela Prati copre il collo con il foulard

Sebbene il suo percorso al Grande Fratello Vip sia durato solo 8 settimane, Pamela Prati è stata una protagonista indiscussa del reality show, anche una volta uscita. Da studio, infatti, con i suoi look sempre all’avanguardia e i suoi interventi mirati, ha continuato ad attirare l’attenzione dei telespettatori.

Sebbene come dicevamo la sua permanenza nel reality show sia durata meno del previsto, Pamela Prati non ne fa un dramma. Non le pesa non essere arrivata in finale, vinta poi da Nikita Pelizon. E ne da una precisa spiegazione: «No. Da quell’esperienza ne esco comunque vincitrice».

Nel programma, così come fuori, Pamela Prati ha sempre sfoggiato abiti e accessori all’avanguardia, molto apprezzati dal pubblico. Ma c’è un qualcosa che ha particolarmente fatto parlare, forse anche troppo!

Spesso sui social (e non) si è spesso chiacchierato dell‘abitudine di Pamela Prati di coprire il collo con uno dei suoi amati foulards e collane. Qualche malizioso sostiene che la showgirl di origini sarde nasconda qualcosa che non vuole dire apertamente. In realtà, come da lei stessa assicurato a Fabrizio Maria Barbuto, non è così. Proprio a Novella 2000 Pamela Prati ha svelato il motivo di questa sua scelta:

«Qualcuno sospetta di sì, ed è un’insinuazione aberrante. Penso semplicemente che sia chic portare foulards, collari e collane, poiché valorizzano il collo, una parte del mio corpo di cui vado fiera. Non devo celare nulla, al contrario di tanta gente che farebbe meglio a nascondere la propria cattiveria… Non ho più vent’anni, ma non sono una mummia. Fatevene una ragione».

Svelato quindi il perché Pamela Prati utilizza foulards, collari preziosi o collane particolari. Nulla è legato alle dicerie del web e di alcuni malpensanti. Con questo si augura quindi di aver messo a tacere coloro che fanno false insinuazioni.