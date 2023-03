NEWS

Nicolò Figini | 10 Marzo 2023

GF Vip 7

Daniele Dal Moro verrà squalificato?

Alcuni fan di Daniele Dal Moro sono preoccupati per il destino del vippone. Come ben sappiamo le regole del gioco sono cambiate per quanto riguarda il comportamento e il linguaggio dentro il gioco. Le volgarità eccessive e i gesti troppo bruschi adesso non saranno più tollerati e, se la produzione lo riterrà necessario, verranno presi seri provvedimenti.

Qualcosa del genere è già successo ieri sera con Edoardo Donnamaria, il quale è stato squalificato a causa di un video in cui si comportava male con Antonella Fiordelisi:

“Come sapete tutti molto bene in questi mesi siamo intervenuti per degli atteggiamenti fuori controllo e un linguaggio molto volgare. Voi dite che non le parolacce non sono un problema, ma invece lo sono. Ci sono anziani e bambini che vi seguono. Siamo stati spesso tolleranti con il gruppo e con te in particolare. Dopo il mio ultimo richiamo di pochi giorni fa, mentre preparavi un panino, hai avuto un atteggiamento aggressivo contro Antonella. Le conseguenze sono inevitabili. Sei ufficialmente squalificato dal gioco”.

Per quanto riguarda Daniele Dal Moro il rischio squalifica potrebbe esserci a causa di un video in cui discute con Oriana:

“Allora, va bene. Io devo fare come fa lei e dirle tutte le cose che pretendo lei faccia. Quindi non voglio più che urli, che faccia la scema con Luca… Tutte cose che non mi stanno bene! Che parli volgarmente, che mi rompi le pa**e perché non scop**mo”.

“Che mi rompi le palle perchè non scopiamo”



LUI SARÀ IL PROSSIMO DEFENESTRATO #GFVIP pic.twitter.com/gIW4rgiXJq — trashbiccis (@trashbiccis) March 9, 2023

