Vincenzo Chianese | 1 Giugno 2023

La rivelazione di Daniele Dal Moro

Sono ormai giorni che Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono al centro dell’attenzione mediatica. I due ex Vipponi, come sappiamo, hanno annunciato la fine della loro relazione, tuttavia sui social hanno dato il via a un lungo botta e risposta, durante il quale sono emersi diversi retroscena. Solo stanotte proprio l’influencer, nel corso di una room su Twitter, ha fatto un lunghissimo sfogo, durante il quale ha raccontato la sua versione su quello che sarebbe accaduto. Poco dopo a prendere parte a un’altra room è stato lo stesso Daniele, che ha così prontamente replicato alle ultime dichiarazioni della sua ex fidanzata. Ma non solo. Nel corso della live infatti è accaduto dell’altro che non è passato inosservato e che in queste ore sta facendo discutere il web.

Pare infatti che proprio Dal Moro abbia rivelato ai suoi follower la cifra monstre che guadagnerebbe al mese. Stando alle sue parole, pare che l’ex tronista intascherebbe ben 80 mila euro al mese, e a quel punto su Twitter gli utenti si sono letteralmente divisi. Mentre in molti hanno creduto alle parole di Daniele, tanti altri l’hanno criticato e attaccato, dubitando delle sue dichiarazioni.

C’è anche chi ha fatto notare che se la cifra fosse reale, Daniele Dal Moro non avrebbe partecipato per ben due volte al Grande Fratello. A quel punto a intervenire è stato proprio l’ex Vippone, che inaspettatamente ha affermato: “Pensa che ci sono andato gratis la prima volta”.

Daniele nel mentre ha anche lanciato un’ulteriore frecciatina a Oriana, affermando: “Che futuro può esserci in una relazione dove la tua ragazza non si fida di te senza che tu abbia fatto praticamente nulla. Tu hai fatto la qualunque e io alla fine ho scelto di fidarmi. Allora prima risolvi i tuoi problemi e poi forse sarai pronta per una relazione. Anche io ho molte insicurezze dovute a tutto quello che ho passato. Ma non le riverso su di te!”.