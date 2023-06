Quanto costa affittare una stanza nel castello in cui i Ferragnez hanno festeggiato 4 anni di nozze (spoiler: tanto)

NEWS

Debora Parigi | 1 Giugno 2023

Ferragnez

Per i 4 anni di matrimonio i Ferragnex hanno festeggiato in un castello da sogno mostrato nella serie TV. Ecco quanto costa affittarlo

Il castello nell’ultima puntata di The Ferragnez 2

Nell’ultima puntata della serie The Ferragnez 2 Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato i 4 anni di matrimonio. E per l’occasione hanno deciso di soggiornare in un castello davvero da sogno. La location è mostrata proprio nella serie di Prime Video e ha suscitato tanta curiosità tra gli spettatori.

Ma dove si trova questo castello? Per trovarlo dovete andare a Portofino, in provincia di Geova, una località che è già un luogo costoso e molto bello di per sé. Quindi potete già immaginare che anche il castello in cui hanno soggiornato l’influencer e il cantante costa una fortuna. La stanza in cui hanno dormito, davvero splendida, è arredata con tessuti Loro Piana e Rubelli e sul sito dell’hotel una notte costa più di 4500 euro.

Per il giorno del loro anniversario Chiara Ferragni e Fedez sono andati al Castello Brown. Da anni Chiara voleva visitare questa location. Come si vede nella puntata di The Ferragnez 2, la coppia è arrivata sulla terrazza attraverso una scala ricoperta da laggiorni e da maioliche. Poi i due hanno cenato in un giardino mediterraneo con tanto di roseto e pergolato. Il tutto era contornato da una vista fenomenale che dava sul mare di Portofino. Ma quanto costa un’esperienza del genere? Si deve affittare l’intero castello e il servizio sul sito ufficiale dell’hotel viene offerto a 8500 euro nel weekend.

Concludiamo parlando appunto della cena che è stata preparata da Carlo Cracco con il suo staff. Lo chef gestisce proprio a Portofino la sede estiva dei suoi ristoranti ed ha persino preso parte alla serie con un cameo, un divertente siparietto. Cracco infatti ha preso in giro Fedez, dicendo: “Ci hai messo quattro anni per portarla qua“. Non è stato rivelato se il servizio sia stato offerto alla coppia come omaggio o se sia stato pagato. Comunque, una cena nel ristorante stellato va dai 350 ai 2100 euro.