Andrea Sanna | 20 Marzo 2023

Sebbene sia stato squalificato dal Grande Fratello Vip, stasera in puntata si è parlato di Daniele Dal Moro. L’ex vippone da casa sta seguendo con attenzione tutto ciò che sta dicendo e sui social non è riuscito proprio a trattenersi.

“Patrizia che mi ama seduta davanti… Wilma, Attilio, George, Salatino e Antonino al bar…”, questo il primo tweet polemico da parte di Daniele Dal Moro. Il tutto dopo l’intervento della Rossetti in puntata ha ribadito le raccomandazioni fatte ai vipponi da parte di Signorini. Ma non è finita.

Quando si è parlato direttamente di Daniele Dal Moro e della squalifica, il conduttore ha chiamato all’attenzione Oriana Marzoli e ha voluto sapere il pensiero della concorrente. Lei ha spiegato che in realtà stavano scherzando e che si augura non sia stato quel momento a scatenare tutto. Ma Signorini ha spiegato che in realtà è ciò che lei stessa avrebbe detto e non hanno fatto altro che prendere in considerazione le sue parole.

Ma come avrà reagito da fuori Daniele? Il vippone su Twitter ha detto la sua e sbottando ha commentato: “La mia voglia di sfondare quella c***o di Porta Rossa e piombare in Casa”, ha scritto polemico.

A seguire anche una storia su Instagram piuttosto diretta da parte dell’ex concorrente del reality show di Canale 5…

Al momento Daniele Dal Moro sembra essersi fermato e non ha commentato con ulteriori parole quanto visto. Non è escluso però che nelle prossime ore possa intervenire per dire ulteriormente il suo punto di vista. Già da qui, però, si comprende come l’ex concorrente sia in totale disaccordo, come già manifestato in questi giorni sui social.

Che ne pensate delle parole di Daniele Dal Moro?