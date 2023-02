NEWS

Andrea Sanna | 24 Febbraio 2023

GF Vip 7

Daniele Dal Moro ripreso da un autore

Ore davvero di fuoco nella Casa del GF Vip tra diversi vipponi. La nomination ricevuta da Daniele Dal Moro ha portato Antonella Fiordelisi ad affrontarlo. L’amicizia che sembrava ben salda tra i due si è totalmente sgretolata e ora sono molto distanti. Nel post puntata dunque l”influencer ha voluto parlare con lui, tirando in ballo anche Martina Nasoni.

Daniele Dal Moro su alcune cose non transige proprio e nel sentire dire ad Antonella Fiordelisi che Martina Nasoni è delusa da lui…. l’ha fatto arrabbiare e non poco. Così il veneto si è lasciato andare ad alcune rivelazioni e ha smentito quella che è la versione che è stata riportata alla Fiordelisi.

Per prima cosa Daniele Dal Moro ha dichiarato che non è vero il fatto che lui le abbia fatto saltare dei progetti quando uscivano e che si tratta di una grossa bugia detta. Pare poi, oltretutto, che lui e Martina Nasoni siano stati contattati per partecipare a Temptation Island, ma lui avrebbe stoppato tutto sul nascere:

“L’unica cosa saltata è Temptation Island. Perché loro ci hanno chiamato e io ho detto di no ‘guardate che Martina non è la mia ragazza, io non faccio ste cose qui in coppia’”.

Appena ha menzionato Temptation Island, Daniele Dal Moro ha ricevuto un rimprovero da parte di un autore del GF Vip 7. Una voce fuori campo, infatti, ha fatto presente che sarebbe il caso di non menzionare altre trasmissioni. In sua difesa il vippone ha detto: “Sì, lo so che non devo parlare di altri programmi. Però Martina mi ha tirato in mezzo a queste cavolate con Antonella. Quindi cosa devo fare?!”

Daniele che dice di aver rifiutato Temptation Island con Martina dicendo “Martina non è la mia ragazza”



Lui deve essere sempre chiaro, lo amo#gfvip #oriele pic.twitter.com/aNkHtX1m1R — sisonokevin (@_soleilandia_) February 24, 2023

Probabilmente quanto successo questa notte e le rivelazioni fatte da Daniele Dal Moro non passeranno inosservate. Del rapporto con Martina Nasoni sicuramente se ne tornerà a parlare sia in questi giorni, ma probabilmente anche lunedì in puntata.