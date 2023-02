NEWS

Nicolò Figini | 24 Febbraio 2023

Fedez

Una fonte parla di Fedez e Chiara

Da settimane si sta parlando senza sosta della presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Dopo il bacio tra il rapper e Rosa Chemical sul palco di Sanremo sembrano essere iniziati i problemi tra marito e moglie. L’influencer, infatti, non avrebbe gradito che Federico abbia preso la scena oscurando il suo lavoro. Non sappiamo quanto ci sia di vero in tutto questo e non siamo nemmeno a conoscenza di che cosa sia avvenuto davvero nel dietro le quinte.

Un autore ha registrato un video, poi cancellato, e ha affermato che non rivelerà mai quello che si sono detti:

“[…] Ridevo perché Chiara, che può piacere o meno, è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta in un momento complesso fregando ogni altro istinto. Ridevo perché non era un’operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre. E ridevo perché era dai tempi dell’adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni. Non ce l’ho, inutile che me l’ho chiedete. L’ho cancellato subito. Ho solo fatto qualche foto per immortalare il momento. Non vi dirò cosa si sono detti, né sul palco né nel backstage: sono solo affari loro“.

Tra i rumor più recenti, inoltre, si è fatto largo anche quello che vedrebbe dormire Fedez sul divano di casa sua. Inoltre, come riporta anche il sito TPI, una fonte vicina alla coppia ha affermato che la crisi tra i due sarebbe molto peggio di quello che si possa pensare. Il rapper avrebbe anche chiesto ospitalità a qualche amico. Tutti, però, avrebbero rifiutato per non mettersi in mezzo a questo litigio.

Come se non bastasse, in questi giorni a Milano si sta tenendo la fashion week e Chiara si mostra sempre da sola sui social. Che cosa starà succedendo? La verità prima o poi verrà a galla, dobbiamo solamente portare pazienza. Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.