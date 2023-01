NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Gennaio 2023

Amici 22

Cricca vince la gara di inediti ad Amici 22

Nel daytime di Amici 22 andato in onda ieri pomeriggio su Canale 5 il pubblico ha avuto un ruolo fondamentale per il destino dei cantanti. I telespettatori infatti hanno dovuto votare, mediante l’uso del televoto, il loro inedito preferito tra quelli proposti dagli allievi della scuola di Maria De Filippi, e così uno a uno i ragazzi si sono esibiti in studio. Oggi la conduttrice ha così svelato la classifica, che servirà alla produzione e in particolare ai prof per decidere chi merita l’accesso al Serale. A sorpresa a vincere la gara di inediti è stato Cricca, che come sappiamo da pochi giorni è tornato a far parte del programma dopo l’inaspettata eliminazione. Ma non solo. L’allievo di Lorella Cuccarini ha anche battuto Angelina, al momento una delle concorrenti più amate dal grande pubblico, che si è posizionata al secondo posto.

Ma cosa è accaduto e come si sono posizionati i cantanti di Amici 22? Andiamo a scoprire l’intera classifica e le preferenze del pubblico:

09 NDG

08 Niveo

07 Federica

06 Jore

05 Piccolo G

04 Wax

03 Aaron

02 Angelina

01 Cricca

Cricca dunque è il vincitore della gara di inediti di Amici 22, e naturalmente non è mancata la sua reazione stupita ed emozionata. In queste settimane nel mentre gli allievi del talent show di Maria De Filippi si stanno concentrando a pieno sulla corsa al Serale, che come sappiamo debutterà su Canale 5 a partire da marzo. Attualmente solo due ballerini hanno ottenuto la tanto ambita maglia dorata, Ramon e Isobel, entrambi allievi di Alessandra Celentano. Ma chi riuscirà ad accedere alla fase finale del programma? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre però continuate a seguirci per tante altre news sul programma, e non solo.