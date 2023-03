NEWS

Nicolò Figini | 17 Marzo 2023

GF Vip 7

La vendetta di Daniele Dal Moro

In una delle precedenti puntate Nikita Pelizon si è trovata davanti una dura decisione, ovvero quella di scegliere durante la catena per la salvezza tra Daniele Dal Moro e Davide Donadei. La concorrente ha scelto Davide e il suo comportamento non è andato giù a molti. Tra questi anche Oriana, la quale ha successivamente nominato Nikita:

“Stai parlando di due amici. Uno che è amico tuo dall’inizio e ti ha dimostrato tanto. E l’altro che è arrivato dopo. Non stai parlando del tuo ragazzo rispetto a un amico. Il motivo per cui ti nomino è stato semplice. Perché ho appena visto come il valore dell’amicizia per te è quasi nullo e inesistente. Quando vedo che preferisci salvare Davide, che è arrivato dopo rispetto alla tua amicizia con Daniele. Non mi sembra giusto e limpido. Non mi piace. Così si valuta l’amicizia? Cantando?”.

Siccome si dice che la vendetta è un piatto che va servito freddo, Daniele Dal Moro in quel momento non ha detto molto. Si è rifatto nella diretta di ieri sera. A un certo punto, infatti, si è ritrovato a scegliere tra Andrea, Nikita, Milena e Antonella. Dal video qui sotto possiamo sentire le seguenti parole:

“Io so bene chi salvare. Io salvo Andrea perché lui l’ altra volta si è ricordato di me e gli amici si vedono nel momento del bisogno. Quindi voglio ricambiargli il favore”.

Daniele che salva Andrea e manda una frecciatina a Nikita dicendo “gli amici si vedono nel momento di bisogno”



STO GODENDO MOLTO 🎻🎻🎻🎻#gfvip #oriele pic.twitter.com/Q93yX28diP — sisonokevin (@_soleilandia_) March 16, 2023

In modo breve e conciso ha lanciato, a parere di molti, una frecciatina a Nikita. Voi che cosa ne pensate del suo gesto?