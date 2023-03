NEWS

Andrea Sanna | 17 Marzo 2023

GF Vip 7

Le parole di Nicole Murgia su Edoardo

Nicole Murgia è tornata a parlare di alcuni episodi e concorrenti del Grande Fratello Vip 7, di cui è stata recentemente protagonista. L’attrice ha voluto rispondere ad alcune curiosità in un’intervista a Casa Pipol. Una su tutte la questione del bacio, durante una chiacchierata con Milena Miconi.

Tra chi sosteneva si riferisse ad Antonino Spinalbese e chi invece a Edoardo Donnamaria, ora finalmente è arrivata la risposta. Nicole Murgia con la coinquilina parlava del bacio durante il suo compleanno scambiato con l’hairstylist. Lei diceva a Milena di esserne rimasta sorpresa e di essersi tirata indietro per paura che passasse un messaggio sbagliato. Con Donnamaria, invece, non è successo nulla, nemmeno nel van!

Nel suo lungo discorso Nicole Murgia ha anche detto che per quanto il pubblico possa essersi fatto una sua idea, tra lei ed Edoardo Donnamaria non c’è stato assolutamente nulla, se non amicizia. La clip sarebbe stata montata in un certo modo, tanto da essere fraintesa come raccolto da Isa & Chia:

“Lui è una persona molto coccolona, molto fisica ed anche io lo sono. Come lo faceva con me, lo ha fatto con Giaele e Oriana. Hanno montato la clip con me perché ultimamente la rivalità e le discussioni con Antonella erano più frequenti, ma la sera prima della puntata io ho rassicurato Antonella sul fatto che Edoardo non aveva parlato di cose loro intime. Ci siamo anche date un abbraccio sotto richiesta di Edoardo e lei mi disse: Io lo so che tu sei una vera amica di Edoardo’, quindi il motivo per cui io poi mi sono scaldata tanto è stato proprio questo. Tante di quelle cose che si sono viste noi le facevamo davanti ad Antonella.

In questi giorni si è a lungo parlato anche del messaggio che Nicole Murgia ha inviato un messaggio all’ex coinquilino dopo la squalifica. In sintesi nel contenuto del testo lei diceva di essere dispiaciuta per quanto accaduto, augurandogli il meglio. Pare però che lui non l’abbia mai visualizzato e mai risposto. Lei ha detto di che, tra le tante teorie, le dispiacerebbe se il comportamento di Edoardo Donnamaria nei suoi confronti dipendesse da Antonella: “(…) perché il rapporto, almeno da come l’ho vissuto io, era un’amicizia. Parlavamo di vederci fuori tutti insieme…il non rispondermi mi dispiace”.

Non sappiamo se questa puntata sia stata registrata prima o dopo le dichiarazioni di Edoardo Donnamaria a Casa Chi. Sta di fatto che il ragazzo ha spiegato di non aver risposto a Nicole Murgia per una promessa fatta ad Antonella Fiordelisi. Ma non solo, perché avrebbe anche visto delle cose che non gli sono piaciute. Vedremo cosa succederà!