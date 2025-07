Fino a ieri se dovevo illustrare un servizio con l’immagine di una famiglia felice prendevo le loro foto. Ma purtroppo la storia tra Daniele Rugani e Michela Persico pare finita. Dicono ci sia di mezzo un tradimento di lui. Sapranno ritrovare l’equilibrio perduto? Speriamo…

La storia di Daniele Rugani e Michela Persico

Fino a ieri se dovevo illustrare un servizio con l’immagine di una famiglia felice prendevo le foto di Daniele Rugani, il campione della Juventus, della moglie Michela Persico, giornalista televisiva, e del loro bambino, Tommaso. Una storia, la loro, nata più di otto anni fa, e presa ad esempio come quella di una coppia che volava alto. Ma oggi quella storia, per alcuni, è ripiegata su sé stessa e lo scrivo con una certa amarezza.

La loro era stata una convivenza partita da ben prima della pandemia, era arrivato poi Tommaso, nel settembre del 2020, e un anno fa si erano anche sposati, a Torino, con una cerimonia che ha incantato perché sembrava il coronamento di una storia meravigliosa.

La loro sembrava anche una storia conquistata con fatica: il trasferimento di lei a Torino, dove lui giocava, da Bergamo, dove Michela ha studiato (è laureata in Lingue) e dove era anche riuscita con il suo lavoro di giornalista a comprarsi un appartamento. Poi lui si era trasferito per un periodo all’Ajax di Amsterdam, e anche questo trasferimento non fu facile.

Oggi entrambi tacciono, impossibile strappare un commento.

Michela poi mi aveva fatto un’infinita tenerezza durante alcuni collegamenti televisivi con Barbara d’Urso, quando, sola nella sua casa di Bergamo, durante la pandemia, aveva scoperto di essere incinta e, visto il distanziamento sociale obbligatorio, aveva dovuto vivere i primi mesi da sola anche perché aveva scoperto di avere il contratto il Covid, e parlo del 2020, quando solo scoprire di averlo metteva i brividi.

Come detto, oggi questa meravigliosa storia d’amore sembra essere entrata in un cono d’ombra. E mentre scrivo sono molto prudente perché il gossip, questa parola che può anche molto divertire, quando affronta momenti dolorosi è bruciante come una ferita.

Purtroppo la prudenza che avevo sempre avuto in questi ultimi mesi senza mai riprendere le voci che mi arrivavano ha dovuto arrendersi: entrambi si sono rivolti agli avvocati, lei è rappresentata da una avvocatessa che è una star nel suo settore, Anna Maria Bernardini de Pace, mentre lui pare si sia rivolto alla bravissima Valentina Pontillo, avvocata familiarista e mediatrice familiare.

Sul Web si parla di un’altra donna, di foto che ritrarrebbero lui mentre bacia un’altra ragazza, di diffide arrivate dall’avvocato di lui, qualcuno ha scritto che Michela sarebbe corteggiata da Flavio Briatore e questa è una barzelletta: conosco Flavio molto bene, non è nel suo stile, e ho l’assicurazione che non si siano neanche mai visti.

Le voci, vere o meno che siano, sembrerebbero riguardare soprattutto Rugani e mi sembra impossibile per un uomo così concreto: si parla di una persona che gli sarebbe stata vicina per due anni in segreto e come è possibile, se ha sposato Michela un anno fa? Fantasie?

Spererei di sì, ma allora perché andare dagli avvocati?

È una storia che mi rende triste perché è un peccato che quando una coppia ha tutto, la salute, la felicità, un figlio che è da mangiare di baci, anche molto denaro, si dissolva.

Spero che possano ritrovare la loro armonia, anche perché sia lui sia lei sono persone di grande spessore. Intanto, nelle immagini social c’è chi ha notato l’assenza della fede nuziale all’anulare di Michela e che lei nel giorno del loro primo anniversario non ha condiviso foto né fatto gli auguri al marito. E pure Rugani pare non indossi più la vera nelle foto che posta, ma l’11 giugno la indossava.

Quanti significati può avere una fede indossata o tolta? Rugani, mi fanno sapere alcuni suoi compagni, forse vorrebbe davvero girare pagina e dimenticare questo momento e cercare di ritrovare quello che c’era con Michela.

Dal canto mio, non aggiungo altro: la parola ora sembrerebbe esclusiva solo degli avvocati. Di solito sono grandi consiglieri, anche a spingere i loro clienti a un ripensamento.

Auguri, ragazzi.

A cura di Roberto Alessi.

