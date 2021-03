1 Daniele Scardina a Verissimo

Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, ricca di ospiti. Tra i tanti il pugile italiano, Daniele Scardina, che di recente ha vinto una competizione. Lo sportivo durante il periodo estivo è stato spesso al centro dell’attenzione mediatica, per via della rottura con la conduttrice Diletta Leotta.

Fino ad oggi Scardina ha sempre deviato il discorso ( «Non ho né tempo, né voglia di parlarne» ha detto Daniele a luglio quando Novella 2000 ha provato a contattarlo) e ha preferito non parlarne pubblicamente. Si vociferava poi un riavvicinamento, ma nulla di questo si è concretizzato. Oggi durante l’appuntamento con il programma di Silvia Toffanin, proprio la conduttrice ha parlato della vita dello sportivo e immancabile è stata la domanda sulla Leotta.

Così la presentatrice ha provato a strappare qualche informazione in più al ragazzo di Rozzano. In che rapporti sono oggi i due? Si sentiranno ancora? Ecco le parole di Daniele Scardina in merito:

“È stata una storia bellissima. Io e lei eravamo complici in tutto. Siamo stati bene, era una storia vera. Quindi è stato un bel periodo. Ero innamorato. Ora non ci sentiamo più, però io le voglio bene e la rispetto tantissimo e rispetto la donna che è, perché è una grande donna. È fidanzata? Eh, lo so che è fidanzata. Spero sia felice”.

