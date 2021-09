Lite tra Danny Balaclava ed Er Brasiliano

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati due aspiranti influencer: Danny Balaclava ed Er Brasiliano, al secolo Massimiliano Minnocci. I due solo qualche giorno hanno avuto una piccola discussione sui social, e inaspettatamente Balaclava ha minacciato di raggiungere Roma dalla Svizzera, dove risiede, per affrontare il suo rivale. A quel punto lo youtuber, dopo aver percorso più di 800 km, è arrivato nella Capitale, dove ha dato appuntamento a Minnocci in piazza Konrad Adenauer, in zona Eur, per affrontarlo.

Una volta faccia a faccia, Danny Balaclava ha minacciato Er Brasiliano con un coccio di bottiglia. Ma non solo. Poco dopo i due influencer hanno anche avuto uno scontro fisico, arrivando alle mani, venendo separati da alcuni presenti. A intervenire sono state anche le forze dell’ordine, che hanno arrestato Balaclava. Questo quanto riporta FanPage in merito all’accaduto:

“Er Brasiliano non ha mancato all’appuntamento ma qui è stato minacciato con un coccio di bottiglia. Ne è scaturita una breve discussione con contatti fisici subìto sedati da alcuni presenti, probabilmente persone vicine ai due protagonisti della vicenda, e dall’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. I militari hanno poi proceduto all’arresto del cittadino svizzero, un uomo di 27 anni, ora accusato di minacce aggravate. Secondo quanto raccolto, il 27enne avrebbe minacciato Er Brasiliano per dimostrargli di essere fisicamente più prestante”.

Attualmente dunque Danny Balaclava è accusato di minacce aggravate, e non è chiaro come si evolverà la situazione.

