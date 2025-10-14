Darién non è una rotta (Gli altari del dolore) Videoinstallazione di Aristides Ureña Ramos XV Biennale di Firenze, Fortezza da Basso, Firenze, Italia
La XV Biennale di Firenze presenta Aristides Ureña Ramos con la videoinstallazione Darién non è una rotta, sui temi memoria, migrazione e spiritualità.
Progetto concepito negli anni ’90, già esposto a Venezia (1997) e Panama (2015), ora legato al tema La sublime essenza della luce e delle tenebre.
18 – 26 ottobre 2025
La XV Biennale di Firenze è lieta di presentare la partecipazione dell’artista panamense Aristides Ureña Ramos con la videoinstallazione Darién non è una rotta (Gli altari del dolore), un’opera che intreccia memoria, migrazione e spiritualità in un racconto di intensa forza visiva e umana. Questo progetto, concepito negli anni Novanta e già esposto in prestigiose sedi internazionali come la Biennale di Venezia (1997) e l’ex Istituto Nazionale di Cultura di Panama (2015) si rinnova oggi nel contesto tematico di questa edizione: La sublime essenza della luce e delle tenebre.
Attraverso oggetti recuperati lungo le rotte migratorie e trasformati in altari e
testimonianze audiovisive, Ureña Ramos esplora il Darién Gap, luogo simbolo di
dolore, coraggio e speranza. L’opera si fa rito laico e riflessione universale sulla condizione umana: la luce dei sogni e dei ricordi che resiste all’ombra dello sradicamento. Con Darién non è una rotta (Gli altari del dolore) l’artista riafferma la sua poetica come atto di compassione e consapevolezza, invitando lo spettatore a un dialogo profondo tra arte, memoria e trasformazione.
Il progetto “Darién non è una rotta (Gli altari del dolore)” attraversa decenni di ricerca.
Come nasce?
«È un progetto aperto nel tempo, iniziato nel 1997 e proseguito fino alla crisi migratoria del 2023-24. Gli Altari del Dolore mi hanno permesso di vivere quella tragedia e misurare le mie capacità creative nei processi artistici». Aristides Ureña Ramos
Aristides Ureña Ramos (Santiago de Veraguas, Panama, 1955) vive e lavora tra l’Italia e Panama. La sua ricerca, da oltre quarant’anni, unisce memoria storica, critica sociale e sperimentazione visiva, rendendolo una delle voci più significative del panorama artistico latinoamericano contemporaneo.
XV Biennale di Firenze, Fortezza da Basso, Firenze, 18 – 26 ottobre 2025