18 – 26 ottobre 2025

La XV Biennale di Firenze è lieta di presentare la partecipazione dell’artista panamense Aristides Ureña Ramos con la videoinstallazione Darién non è una rotta (Gli altari del dolore), un’opera che intreccia memoria, migrazione e spiritualità in un racconto di intensa forza visiva e umana. Questo progetto, concepito negli anni Novanta e già esposto in prestigiose sedi internazionali come la Biennale di Venezia (1997) e l’ex Istituto Nazionale di Cultura di Panama (2015) si rinnova oggi nel contesto tematico di questa edizione: La sublime essenza della luce e delle tenebre.

Attraverso oggetti recuperati lungo le rotte migratorie e trasformati in altari e

testimonianze audiovisive, Ureña Ramos esplora il Darién Gap, luogo simbolo di

dolore, coraggio e speranza. L’opera si fa rito laico e riflessione universale sulla condizione umana: la luce dei sogni e dei ricordi che resiste all’ombra dello sradicamento. Con Darién non è una rotta (Gli altari del dolore) l’artista riafferma la sua poetica come atto di compassione e consapevolezza, invitando lo spettatore a un dialogo profondo tra arte, memoria e trasformazione.

Il progetto “Darién non è una rotta (Gli altari del dolore)” attraversa decenni di ricerca.

Come nasce?

«È un progetto aperto nel tempo, iniziato nel 1997 e proseguito fino alla crisi migratoria del 2023-24. Gli Altari del Dolore mi hanno permesso di vivere quella tragedia e misurare le mie capacità creative nei processi artistici». Aristides Ureña Ramos



Aristides Ureña Ramos (Santiago de Veraguas, Panama, 1955) vive e lavora tra l’Italia e Panama. La sua ricerca, da oltre quarant’anni, unisce memoria storica, critica sociale e sperimentazione visiva, rendendolo una delle voci più significative del panorama artistico latinoamericano contemporaneo.

XV Biennale di Firenze, Fortezza da Basso, Firenze, 18 – 26 ottobre 2025