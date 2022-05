Dario in lacrime dopo gli attacchi della Celentano e fuorionda si sente male (VIDEO)

Dario si sente male dopo le parole di Alessandra Celentano

Anche in semifinale gli attacchi di Alessandra Celentano nei confronti del ballerino Dario non si placano. Siamo alla seconda manche in questa puntata di Amici 21 e a sfidarsi sono i ballerini. Dopo la vittoria di Michele che si aggiudica il boccino per le sfide, partono le varie esibizioni. E la Celentano sceglie per la terza sfida di schierare il guanto di sfida classico tra il suo allievo e quello della Peparini.

Maria De Filippi legge quindi la lettera mandata in settimana in cui la Maestra non si risparmia con le solite critiche nei confronti del ballerino avversario. E da qui parte un’accesa discussione con la collega Veronica Peparini che ovviamente difende le doti del suo allievo.

A questo punto, però, le critiche della Celentano verso Dario sono talmente forti e dure che il ballerino, ormai esaperato da tutti questi attacchi nel corso di tutta la fase del Serale, scoppia il lacrime.

Maria De Filippi ha quindi messo fine alla discussione e ha fatto capire al diciottenne di non abbattersi così, poiché è il pensiero di una persona e si sa ormai che ha questo modo di fare. Sicuramente la conduttrice ha ragione, ma dopo due mesi di attacchi così chiunque scoppierebbe in lacrime. E infatti non finisce qui, perché abbiamo un retroscena.

Come sappiamo, la puntata di Amici 21 è registrata e la registrazione è avvenuta mercoledì 5 maggio. Chi era presente tra il pubblico ha raccontato un retroscena avvenuto durante una pausa. In pratica, dopo il duro attacco della Celentano e le conseguenti lacrime di Dario, il ballerino si è sentito male. Un utente ha riferito che durante il fuorionda l’allievo ha detto alla Peparini che non riusciva a respirare. E proprio la sua insegnante lo ha tranquillizzato dicendogli di non pensare alle parole della Maestra e credere invece nelle sue doti e qualità.

Sul web molti fan del programma si sono arrabbiati. Anche coloro ai quali non piace Dario, si sono arrabbiati con la Maestra per essere stata troppo dura ed esagerata, tanto da aver causato un attacco di panico ad un giovane ragazzo.

