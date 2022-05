L’emozionante performance di Luigi contro la violenza sulle donne (VIDEO)

Luigi e il testo contro la violenza sulle donne

Nel corso della prima manche di oggi di Amici 21, la semifinale, la seconda sfida ha visto scontrarsi Sissi e Luigi. L’allieva di Lorella Cuccarini si è esibita con il brano Dancing Queen, prendendosi molti complimenti. Il cantante di Rudy Zerbi, invece, ha fatto una sua versione di Malo.

Considerando il testo della canzone, che parla del tema della violenza subita dalle donne, Luigi ha voluto inserire un pezzo all’inizio del brano. Si tratta di un pezzo parlato contro la violenza sulle donne. Le sue parole sono state molto belle e profonde.

La performance è piaciuta e il cantante si è preso l’applauso del pubblico, dei giudici e dello stesso Rudy Zerbi. Proprio il suo professore, prima dell’esibizione, ha detto di non aver voluto ascoltare il risultato finale di questo pezzo. E quindi è in puntata che lo ha ascoltato per la prima volta. E dalla sua reazione c’è da dire che l’ha davvero apprezzata. A voi è piaciuta la sua esibizione sulle note di Malo?

