Dario torna a parlare della Celentano e questa volta fa lui una critica alla Maestra

Il pensiero di Dario sulle critiche di Alessandra Celentano

Nella puntata di oggi pomeriggio di Verissimo Silvia Toffanin ha avuto come ospite Dario. Il ballerino che è stato eliminato alla fine della semifinale di Amici 21. Con lui ha ripercorso un po’ la sua vita, i viaggi fatti col padre per poter fare stage di danza e i momenti spensierati con la nonna che oggi non c’è più.

Ovviamente Dario ha ricordato anche questi mesi nella scuola di Amici, da quando è entrato fino alla sua uscita. E se la sua insegnante Veronica Peparini ha sempre parlato bene di lui, lo ha spinto a fare sempre di più e lo ha portato in alto come un talento, qualcuno non ha avuto lo stesso atteggiamento. Stiamo parlando di Alessandra Celentano che in questi mesi lo ha spesso criticato e, soprattutto nella fase del Serale, ci è andata giù pesante.

Silvia Toffanin ha quindi chiesto a Dario se volesse parlare di queste critiche che ha ricevuto dalla Maestra. E il ballerino ha dato la sua opinione su tutto quello che è accaduto:

“La storia della Maestra è un po’ particolare perché, sinceramente, quando sono entrato ad Amici pensavo di poterle piacere. Non pensavo di avere tutte quelle carenze che lei mi accusava spesso e volentieri. Però poi è andata in quel modo. La cosa che mi dispiace di più è che, è un mio pensiero perché poi non mi hanno fatto vivere l’esperienza al meglio queste cose, una critica è diversa da quello che è successo tra me e la Maestra. Semplicemente non ho trovato nulla di costruttivo. Magari qualcosa sì. La cosa costruttiva che ho trovato in quelle critiche sono stati i guanti di sfida e i compiti che mi hanno permesso di studiare classico, con il Maestro Montesso.”.

Insomma, per Dario la maestra Alessandra Celentano ha esagerato, portando più a fare del male che ha dare dei veri insegnamenti, che, come lui stesso ha detto, sono serviti solo in poche occasioni.

Nell’intervista il ballerino ha parlato anche della sua storia con la cantante Sissi, che è in finale. E potete rivedere e riascoltare tutto quello che ha detto QUI.

