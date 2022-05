1 La foto postata da Dario Schirone

Qualche giorno fa, nel corso della semifinale di Amici 21, a lasciare il talent show a un passo dall’ultima puntata è stato Dario Schirone. Il ballerino così è tornato alla sua vita di sempre, ma prima di abbandonare il programma ha parlato a cuore aperto di questa bellissima esperienza, affermando:

“Tutto ciò che ho fatto l’ho fatto perché l’ho sentito. Anche quando ero sottotono durante le lezioni in sala, l’ho fatto perché non mi piace fingere che andava tutto bene. Questo rapporto con quello che faccio è pulito, vero, non mi va di fingere che vada tutto bene. Ho dato tutto quello che potevo, con tutte le insicurezze. Penso di aver agito nel modo più forte che potevo. Sono contento di tutte le scelte che ho fatto, dei miei comportamenti, delle mie liti, del mio modo di essere, a volte un po’ pesante. […] Stando qua ho sentito la necessità di dovermi sbloccare sennò quel passo in più non riuscivo a farlo. Allora, per la prima volta, ho imparato tante cose della mia vita. Ho avuto un momento in cui ho riflettuto tanto. Mi prometto che sarò sempre vero con me stesso”.

Come ben sappiamo durante tutto il suo percorso ad Amici 21, Dario Schirone è stato preso di mira da Alessandra Celentano, con la quale più volte ci sono stati dei durissimi scontri. Proprio nel corso della semifinale il ballerino è scoppiato in lacrime per via delle parole dell’insegnante, e anche sul web in molti hanno attaccato la maestra. Adesso però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Scorrendo tra i post Instagram di Dario si nota una vecchia foto risalente al 2017 in cui vediamo il ballerino, all’epoca ancora un bambino, proprio insieme alla Celentano dopo uno stage!

Lo scatto naturalmente in queste ore sta facendo il giro del web, e non sono mancate numerose battutine da parte di alcuni utenti sui sui social. Nel mentre a intervenire, prendendo le difese di Dario, è stato Andreas Muller. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.