L’ex calciatore David Beckham ha festeggiato il suo 50esimo compleanno. Assente alle due feste il figlio Brooklyn, così come la moglie di quest’ultimo Nicola Peltz.

Brooklyn assente al compleanno del padre David Beckham

David Beckham e sua moglie Victoria sui social e non hanno sempre mostrato con orgoglio la propria famiglia, unita e affiatata. Da qualche tempo però qualcosa sarebbe cambiato e le voci hanno trovato conferma in occasione del 50esimo compleanno del noto ex calciatore.

Per celebrare al meglio questa giornata, David Beckham si è concesso una doppia festa. Una a Miami lo scorso marzo, poi un lussuoso party londinese sabato 3 maggio. Ha fatto rumore l’assenza all’evento del primogenito Brooklyn, dal 2022 sposato con Nicola Peltz (anche lei tra distante dalla serata).

Se in un primo momento si pensava che potessero esserci impegni inderogabili, il fatto che la coppia abbia disertato due feste su due dedicate a David Beckham ha insospettito. Il gesto ha dato ulteriore adito al momento di crisi che il giovane sta attraversando con la sua famiglia, in particolare con il fratello Romeo.

Da tempo si parla di una presunta lite tra i due. Tutto dopo che Romeo avrebbe intrapreso una frequentazione con la modella Kim Turnbull, ex flirt di Brooklyn in passato. Ciò avrebbe quindi rotto il legame tra fratelli da dicembre, ma non per gelosia. TMZ riferisce infatti che Brooklyn e sua moglie sarebbero convinti che l’amore di Kim per Romeo non sia vero e sia solo un piano di Kim di insediarsi nella famiglia.

Ciò avrebbe spinto Brooklyn e sua moglie a chiudere il rapporto con i due, ma il gelo sarebbe calato anche con suo padre David Beckham e sua madre Victoria, almeno stando a quanto riferito dalla stampa britannica. I genitori, secondo i rumor, sarebbero molto addolorati di questa situazione.

Al The Sun una fonte ha svelato quale sarebbe stata la reazione di David Beckham all’accaduto:

«Ha il cuore spezzato, ma sta mostrando coraggio. Stasera è tutta festa e amore, e lui ne è immerso. In realtà Brooklyn aveva informato i suoi genitori un po’ di tempo fa che lui e sua moglie Nicola non sarebbero stati presenti, ma ovviamente David e Victoria speravano disperatamente che cambiasse idea».

Sempre il quotidiano inglese ha aggiunto che questa sarebbe stata una vera e propria pugnalata al cuore per David Beckham e la sua famiglia. La speranza è quella che tutto possa ricucirsi il prima possibile.