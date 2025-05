Giulia Vecchio ospitata da Milly Carlucci per la prima puntata di Sognando Ballando con le Stelle!

Per la prima puntata di Sognando… Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ci ha riservato una sorpresa. La conduttrice infatti ha invitato Giulia Vecchio che al GialappaShow ha realizzato la sua parodia.

Milly Carlucci invita Giulia Vecchio

Milly Carlucci per questo venerdì con la prima puntata di Sognando… Ballando con le Stelle ha pensato bene di regalare al proprio pubblico una graditissima sorpresa. Di cosa si tratta? In studio interverrà Giulia Vecchio, nota attrice e imitatrice che recentemente ha realizzato la sua parodia al GialappaShow. È un momento molto atteso, che promette di farci divertire, senza dubbio.

A confermare il tutto ci ha pensato in queste ore Selvaggia Lucarelli sul suo profilo di X: “Ebbene sì, SCOOP. Mentre c’è chi si agita inutilmente per una parodia, venerdì, alla prima di ‘Sognando… ballando’, si sogna sul serio. Ospite di Milly sarà Milly!”.

C’è da dire che già da giorni si vociferava questa possibilità, ora accertata dalla giurata del dance show di Rai 1. Hit nella sua newsletter aveva lanciato l’indiscrezione: “Siamo in grado di anticiparvi che Giulia Vecchio, proprio nei panni della padrona di casa di Balland. È stata invitata da Milly nel suo nuovo programma Sognando Ballando Con Le Stelle”.

Notizia più che confermata, a questo punto, ci verrebbe da dire. Dopo tanta attesa quindi avremo la vera Milly Carlucci confrontarsi con Giulia Vecchio, che ne ha realizzato la parodia.

Qualche cenno peraltro al settimanale Chi in un’intervista lo aveva dato la stessa Milly Carlucci quando ha spiegato di avere particolarmente apprezzato l’imitazione, confidando di averla trovata davvero deliziosa e una delle migliori. “Chissà che non possiamo raddoppiare proprio qui da noi, a Sognando Ballando con due versioni di me, chi lo sa, vedremo”, ha detto la conduttrice.

E a quanto pare Milly Carlucci sembra avere accontentato il proprio pubblico su Rai 1. Le risate senz’altro saranno assicurate in questa prima serata di Sognando… Ballando con le Stelle!