Problemi tra David e Victoria Beckham e il figlio Brooklyn

In queste ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono stati David e Victoria Beckham. Secondo quanto riferiscono i tabloid, pare che tra il calciatore, la modella e il loro figlio Brooklyn ci sarebbero delle tensioni in corso, che avrebbero messo a rischio la serenità familiare. Ma andiamo con ordine e capiamo cosa starebbe accadendo.

Tutto sarebbe iniziato, secondo le voci di corridoio, nel giorno del 50esimo compleanno di David. Proprio in questa occasione infatti Brooklyn non ha partecipato alla festa in onore di suo padre e avrebbe lasciato Londra proprio in quelle ore. Ma non è finita qui. Secondo quanto riferito, i problemi sarebbero riconducibili in particolare al rapporto che i Beckham hanno con Nicola Peltz, moglie di Brooklyn. Stando a quanto si legge su Page Six, pare infatti che l’attrice stia spingendo suo marito a non parlare più con la sua famiglia.

Come se non bastasse, una fonte avrebbe confermato le presunte tensioni tra David e Victoria Beckham e la nuora. Ad incrinare i rapporti sarebbe stato anche il complicato legame tra il modello e suo fratello Romeo, che sarebbero ai ferri corti a causa della relazione che quest’ultimo ha iniziato con Kim Turnbull, ex fidanzata di un amico di Brooklyn.

In queste ore intanto il Daily Mail ha fatto sapere che David e Victoria e David avrebbero smesso di seguire il figlio sui social, a causa della sua decisione di trascorrere le festività natalizie con la famiglia della moglie. A seguito del pettegolezzo però a intervenire è stato Cruz Beckham, che ha smentito la notizia, rivelando cosa sarebbe accaduto in realtà. Stando a quanto dichiarato, sarebbe stato Brooklyn a bloccare i suoi genitori e i suoi fratelli, ma i motivi non sarebbero ancora chiari.

