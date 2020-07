È di poche settimane la notizia della rottura tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. I due al momento non si sono ancora pronunciati a tal proposito. Gli ex corteggiatori della tronista, tra cui Davide Basolo, mai si sarebbe aspettati un risvolto simile. Il ragazzo non ha mai negato di esserci rimasto male per non essere stato scelto, ma al contempo è fiducioso e vuole andare avanti per la sua strada (si vocifera possa sedersi sul trono a settembre anche se lui frena). A raccontarlo è stato proprio l’Alchimista tramite il magazine di Uomini e Donne. Ma leggiamo le sue dichiarazioni raccolte dal sito di Isa & Chia:

“Non immaginavo che in così poco tempo potessero avere dei problemi di coppia. ma dall’altra parte non conoscendo la verità dei fatti, oltre a essere stupito, non sono entrato nel merito delle dinamiche. Sicuramente dopo la fine di Uomini e Donne ero convinto che si sarebbero presi molto più tempo per conoscersi meglio.

Tra Giovanna e Sammy non sono mancate le incomprensioni, però sono convinto che quando c’è un forte interesse, indipendentemente dal fatto che uno dei due possa essere più coinvolto dell’altro, si ha voglia di viversi in modo approfondito, molto più a lungo. Lei durante la scelta mi ha detto una frase che mi è rimasta in testa: ‘Ti sceglierei per la Giovanna che vorrei, ma non per quella che sono adesso perché quella parte di me va in un’altra direzione’. Non so se questo le sia valso la felicità, soprattutto se in passato non è stata poi così fortunata”.