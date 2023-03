NEWS

Nicolò Figini | 1 Marzo 2023

GF Vip 7

La notte per Davide Donadei non è stata facile. Dopo aver litigato con Tavassi si è chiuso in confessionale

La crisi nella notte di Davide Donadei

Nella notte i telespettatori hanno assistito a un confronto molto acceso tra Edoardo Tavassi e Davide Donadei. Quest’ultimo è andato su tutte le furie nel momento in cui l’altro ha tirato in ballo la sua ex Chiara Rabbi. Tavassi, infatti, ha chiesto che cosa significasse il commento che Giulia Salemi ha letto nel corso della diretta: “Benvenuta nel club Anto, fatti consolare ora dai tuoi amici, che sanno sicuramente come affrontare l’argomento”. A questo punto l’ex di Uomini e Donne è sbottato:

“Ma se neanche sai, come ca**o ti permetti? Ma che ca**o fai, Edoardo? Io non ne voglio parlare e ne parli tu? Stai pisci**do fuori dal vaso. Ma scusa, come ti permetti, abbi rispetto. Ma neanche sai. Io non giudico lui, ma un comportamenti. Non devi parlare. Fuori è un’altra roba. Che ca**o dici. Vuoi parlare? Parla delle cose qui, non parlare… Allora me lo chiedi e non giudicare”.

In tanti hanno provato a calmarlo. Tra questi anche Antonella Fiordelisi. Tuttavia non c’è stato nulla da fare. Poco dopo Davide Donadei si è messo a piangere. Prima nella cucina e poi si è spostato in un’altra zona della casa per restare più tranquillo e calmarsi. QUI possiamo vederlo mentre scoppia in lacrime e gli altri cercano di consolarlo.

Ma non è finita qui. Davide, infatti, è anche entrato in confessionale sbattendo la porta dietro di sé per poi mettersi a urlare lasciando uscire tutta la rabbia che aveva dentro. Al momento non sappiamo che cosa succederà. Vedremo nelle prossime ore come si svilupperanno le dinamiche dentro la casa tra i concorrenti. Sicuramente c’è chi lo appoggia, come per esempio Antonella, Sarah Altobello e Martina Nasoni.

RAGAZZ IL CUOCO È IMPAZZITO E SI È CHIUSO IN CONFESSIONALE SBATTENDO LA PORTA DAJE CHE STANOTTE CE LO LEVIAMO DALLE PALLE #gfvip pic.twitter.com/MlvoMULyGL — BagnoTrash (@bagnotrash) March 1, 2023

