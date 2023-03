NEWS

Nicolò Figini | 1 Marzo 2023

GF Vip 7

La rabbia di Davide Donadei

Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip andata in onda Giulia Salemi ha letto un tweet di Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei. Si stava parlando di Antonella Fiordelisi e di come Edoardo Donnamaria avesse tradito la sua fiducia toccando il seno di Nicole Murgia: “Benvenuta nel club Anto, fatti consolare ora dai tuoi amici, che sanno sicuramente come affrontare l’argomento”.

Questa notte tra i vipponi si è discusso nuovamente di quanto accaduto e pare che Tavassi, dal nulla, abbia chiesto ad alta voce che cosa intendesse la Rabbi con le sue parole. A questo punto Donadei è andato su tutte le furie e ha iniziato a urlare contro il concorrente romano. Qui sotto possiamo vedere il video completo:

“Ma se neanche sai, come ca**o ti permetti? Ma che ca**o fai, Edoardo? Io non ne voglio parlare e ne parli tu? Stai pisci**do fuori dal vaso. Ma scusa, come ti permetti, abbi rispetto. Ma neanche sai. Io non giudico lui, ma un comportamenti. Non devi parlare. Fuori è un’altra roba. Che ca**o dici. Vuoi parlare? Parla delle cose qui, non parlare… Allora me lo chiedi e non giudicare”.

A intervenire nella lite tra Tavassi e Davide Donadei anche Micol Incorvaia, la quale ha cercato di calmare le acque. Tuttavia il vippone non ha voluto ascoltare ragioni: “Non toccate le cose mie che faccio casino. Non toccarmi, Antonella”. Edoardo ha ammesso di non sapere nemmeno di che cosa stesse parlando la Rabbi, affermando di aver solo fatto una domanda. Donnamaria ha aggiunto: “Secondo me se ne parlerà molto presto. Se l’hanno tirata fuori se ne parlerà”.

Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni. Voi continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.