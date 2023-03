NEWS

Andrea Sanna | 1 Marzo 2023

GF Vip 7

Il video esilarante di Edoardo Tavassi

I concorrenti della Casa del GF Vip 7 per passare il tempo cercano di essere il più creativi possibili. Ieri mentre si trovava in cortiletto Edoardo Tavassi ha coinvolto alcuni dei suoi compagni in una scenetta davvero divertente. Il vippone ha finto di ordinare delle pizze, replicando una qualsiasi scena familiare o tra amici.

Edoardo Tavassi come finto telefono ha utilizzato la macchinetta per fare le sigarette e ha dato così il via alla telefonata. Come vediamo da questo video, chi è presente con lui in cortiletto sembra andargli dietro. Lui, recitando lo sketch, ha preso le ordinazioni, cercando di fare un po’ di ordine tra le tante idee avanzate.

Insomma quel che vediamo sembra talmente reale, che Edoardo Tavassi è come se fosse realmente a casa sua con degli amici o familiari. Serio e composto, cercando di non farsi scappare alcuna risata, spinto dagli altri, ha dunque spiegato alla finta pizzeria cosa preparare per lui e i suoi amici.

Infine in questo video Edoardo Tavassi durante lo scambio di battute con l’immaginaria pizzeria si mette d’accordo anche sul conto. In sottofondo sentiamo Milena Miconi dire di non preoccuparsi, perché tanto paga il conduttore Alfonso Signorini. “Lo conosci Alfonso, paga lui”, ha ribadito il concorrente.

La finta chiacchierata si è conclusa con Edoardo Tavassi che scherza ancora sul fatto che gli addetti ai lavori della pizzeria non conoscano Milena Miconi, ma che lui le dirà il contrario per non farla rimanere male. Infine ha anche promesso una foto. Una conversazione surreale che, come vediamo, è diventata virale sul web e ha attirato l’attenzione di tanti telespettatori divertiti.

Qualcuno ha fatto notare come i concorrenti della Casa del GF Vip 7 stiano mostrando i primi segni di cedimento e per questo inventano la qualunque pur di arrivare fino al 3 aprile, quando si terrà la finale!