1 Davide Silvestri e le imitazioni al GF Vip 6

Nelle ultime ore Davide Silvestri ha divertito il pubblico da casa e i suoi coinquilini facendo le imitazioni di due suoi compagni d’avventura all’interno del reality. Nel primo video lo vediamo impersonare Raffaella Fico: “Quando qualcuno parla, ti guarda male sempre. Ecco, arriva lui…“. E quando Alex Belli si avvicina, l’attore comincia a entrare nel personaggio. Si passa, infatti, una mano tra i capelli e comincia a sbuffare alzando gli occhi al cielo.

“Ti guarda male sempre”



Davide non poteva imitare meglio di così Raffaella ⚰️#gfvip pic.twitter.com/AWZYrhWlnl — Vale ♐️ (@afiresign_) September 28, 2021

Una delle principesse presenti e Miriana sono stupite da quanto gli riesca bene l’imitazione. Non appena arriva Alex gli chiedono di indovinare di chi si tratta. A questo punto, ripreso il ruolo di Raffaella, dice con accento campano: “Mamma mia che p***e, quando si mangia?“. Belli, senza pensarci due volte risponde: “Ah vabbè, ma questa è la Fico“, per poi scoppiare in una risata. Il secondo, invece a venire imitato è Andrea Casalino.

Anche al modello, che non era lì presente, è toccata la stessa sorte di Raffaella. Nel filmato qui sotto, infatti, vediamo la caricatura della passione per il fitness che ha il gieffino. Davide Silvestri, quindi, comincia a comportarsi come un personal trailer e a usare vari termini in inglese. Poi raccoglie una seduta, se la mette sulle spalle, e comincia a far finta di fare degli esercizi. Il tavolo è letteralmente piegato in due dalle risate a questo punto.

Ricordiamo, però, che Davide con Andrea Casalino ha avuto un acceso scontro durante una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip. Se non sapete quello di cui stiamo parlando dobbiamo fare un passo indietro. Prima ancora della puntata di venerdì scorso. Il tutto, infatti, è partito da alcune nomination che non sono andate proprio per nulla giù all’attore. Rivediamo l’accaduto. Continuate a leggere…