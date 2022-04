1 L’ex professionista vs Nunzio di Amici 21

Sabato sera su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata di Amici 21, che è terminata con l’eliminazione a sorpresa di LDA. Il cantante si è scontrato al ballottaggio con Nunzio, che ancora una volta è riuscito a farla franca. Tuttavia sui social non tutti sembrerebbero aver condiviso la scelta dei giudici di far fuori Luca per salvare il ballerino. A pensarla allo stesso modo è anche Fabrizio Prolli, che in queste ore su Instagram si è scagliato duramente contro l’allievo di Raimondo Todaro. Queste le dichiarazioni dell’ex professionista del talent show di Maria De Filippi:

“Cosa penso dell’esibizione Serena – Nunzio su Casa Vianello? Se fossero rimasti dentro al letto sarebbe stato meglio. Nunzio non lo trovo più interessante. Ora mi annoia. Dopo che ha ballato dico: ok, carino. Ma poi? Invece spero Serena arrivi in finale. È brava e se continuerà a studiare di sicuro farà della danza il suo mestiere. Se potessi switchare un ballerino eliminato con uno rimasto? Nunzio con Leonardo. Credo che Leonardo sia solo più bravo”.

Non è la prima volta che Fabrizio Prolli, che commenta spesso quello che accade all’interno del programma, si scaglia contro Nunzio. Già qualche settimana fa l’ex marito di Veronica Peparini ha criticato le performance del ballerino di Amici 21. Ecco cosa aveva affermato alcune puntate fa:

“Il passo a due di Serena e Nunzio? Se parlate del TUCA TUCA secondo me non va valutato come prova ma come semplice “momento Amarcord”. Una sorta di ricordo della grande Carrà. Perché commentare la performance di per se, bhe…Molto villaggio vacanze. Cosa penso di Nunzio? Che la sua personalità stia pian piano mettendo in ombra il suo modo di ballare. Ieri sera a me non è piaciuto in nessuna esibizione. L’ho preferito altre volte”.

