1 L’annuncio di Davide Vavalà

È trascorso quasi un anno da quando Davide Vavalà ha partecipato alla quinta edizione de Il Collegio. Chi ha seguito attentamente il docu reality di Rai 2 sa bene che l’ex protagonista del programma proprio durante la sua esperienza ha fatto la conoscenza di Sofia Cerio, e che a poco a poco i due si sono avvicinati sempre di più. Già durante la partecipazione alla trasmissione la coppia aveva fatto intendere di avere un particolare feeling, e anche dopo la fine del loro percorso gli ex collegiali hanno continuato a frequentarsi. Lo scorso dicembre così Davide e Sofia hanno finalmente ufficializzato la relazione, per la gioia di tutti i fan che già da tempo li seguivano con passione. Tutto sembrava procedere a meraviglia tra i due, ciò nonostante adesso le cose sono cambiate.

Già da alcune settimane i follower della coppia avevano notato un certo distacco tra i due, al punto che in molti hanno anche parlato di crisi. Adesso dopo le numerose indiscrezioni è arrivata la triste conferma: Davide Vavalà e Sofia Cerio si sono lasciati. Ad annunciarlo è stato proprio l’ex collegiale, che con un post sui social ha affermato:

“Me lo state chiedendo già da tanto, ma ho preferito aspettare per dirvelo perché prima ho pensato a metabolizzare la cosa. Come avrete ormai capito tutto quello che c’è stato tra me e la Sofi è arrivato a una fine. Mi dispiace soltanto perché finalmente avevo trovato una persona in grado di completarmi e alla quale avrei dato davvero tutto me stesso. Tutto inizia e tutto finisce, e le persone purtroppo cambiano”.

La relazione tra Davide Vavalà e Sofia Cerio è dunque giunta al termine, anche se non sembrerebbero essere ben chiari i motivi per cui i due si siano lasciati. Nel mentre qualche giorno fa sono iniziate ad arrivare le prime informazioni sulla prossima edizione de Il Collegio, che debutterà su Rai 2 in autunno. Rivediamo quello che sappiamo fino a ora.