Chi è Davide Vavalà de Il Collegio 5? Età e Instagram

Tutte le informazioni e curiosità su Davide Vavalà, allievo de Il Collegio 5: l’età, la vita privata, il percorso nel docu-reality e dove seguirlo su Instagram e i social.

Chi è Davide Vavalà

Nome e Cognome: Davide Vavalà

Data di nascita: È del 2004

Luogo di Nascita: Bologna

Età: 16 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @davidevavala

Davide Vavalà età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Davide Vavalà de Il Collegio 5 attraverso la sua biografia e le curiosità. Le informazioni che abbiamo sull’allievo, così come per tutti gli altri studenti del programma, non sono tantissime.

Sappiamo che l’età di Davide è 16 anni, quindi è nato nel 2004. E sappiamo anche che è di Bologna. Per quanto riguarda, invece, altezza e peso non sono informazioni al momento disponibili. A scuola non va molto bene e quindi, partecipando a Il Collegio, spera di migliorare il rapporto che ha con essa.

Basandoci, invece, su quello che ha raccontaro nel video di presentazione, possiamo raccontarvi un bel po’ sulla sua vita privata, la famiglia e le sue passioni.

Ecco allora le curiosità che lo riguardano…

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Davide Vavalà? Molto informazioni riguardano la sua famiglia e il rapporto con i suoi amici.

Come detto, Davide è di Bologna e qui vive con suo padre, sua madre e i suoi due fratelli maggiori. Lui infatti è il minore di tre fratelli e come tale è sempre visto come il piccolo di casa. Essendo considerato in questo modo, lui prova un po’ fastidio, poiché si sente grande e vorrebbe che i suoi genitori gli dessero la possibilità di dimostrarlo. Secondo le sue parole, suo padre lo tiene dentro una bolla, e al momento Davide vorrebbe “solo scoppiarla questa bolla”. Spera quindi, partecipando a Il Collegio, di dimostrare ai genitori di non essere immaturo.

Parlando invece del rapporto con i suoi amici, Davide Vavalà si definisce un tipo socievole che fa amicizia molto in fretta. Con gli amici, quindi, esce spesso, ritrovandosi in un punto preciso vicino la sua casa per poi decidere cosa fare. Nel gruppo lui è il punto di riferimento, un leader, contano su di lui. Ma comunque questo rapporto è reciproco, perché lo stesso Davide sa che può contare sui suoi amici.

Davide Vavalà si definisce inoltre dolce e sveglio. Pensa che il suo essere menefreghista, soprattuto a scuola, lo renda affascinante agli occhi delle ragazze. E proprio a Il Collegio spera di trovare una ragazza.

Andiamo a vedere ora, invece, dove e se è possibile seguire Davide su Instagram e social…

Dove seguire Davide Vavalà: Instagram e social

Adesso che abbiamo conosciuto meglio chi è Davide Vavalà, dove possiamo seguirlo sui vari social? Dell’allievo de Il Collegio 5 abbiamo trovato vari account.

Vi segnaliamo, prima di tutto, che Davide è su Instagram. Il suo profilo conta già quasi 17 mila follower, nonostante siano presenti al momento solo tre scatti e tutti fatti di recente.

Poi Vavalà ha anche un profilo Tik Tok che però ancora non arriva ai 1500 follower. E contiene solo tre video per adesso. Sia su Instagram che su Tik Tok non ci sono post che riguardano la sua partecipazione a Il Collegio 5.

Cercando sul web, abbiamo trovato anche un profilo Facebook con il suo nome, però sembra non usato dall’allievo de Il Collegio 5. Infatti le foto profilo e di copertina risalgono al 2017. In generale, comunque, il profilo è privato quindi non è possibile ricavare informazioni.

Davide Vavalà a Il Collegio 5

Per il 2020 tra gli studenti partecipanti a Il Collegio 5 troviamo Davide Vavalà. Considerando che è definito da tutti un leader, siamo sicuri che avrà modo di farsi notare all’interno del programma. E poi tutti gli dicono che ha la faccia da furbetto.

Ecco quello che ha raccontato nel video di presentazione rilasciato dal sito Rai Play:

Sono Davide, ho 16 anni e dicono che ho la faccia da furbo, ma io non capisco il perché. Io sono un tipo molto socievole, faccio amicizia molto in fretta. Tra i miei amici sono il punto di riferimento. Sanno di poter contare su di me e io su di loro.

Poi Davide Vavalà ha parlato della sua famiglia e del rapporto che ha con loro:

Sono il più piccolo di tre fratelli e in casa sono sempre visto come il piccolo di famiglia. Mi sento già grande e i miei non mi danno la possibilità di dimostrarlo. Mio padre mi tiene dentro una bolla, ma ora come ora vorrei solo scoppiarla questa bolla.

Ma conosciamo anche chi sono tutti gli altri protagonisti dell’edizione numero 5 de Il Collegio.

Gli alunni de Il Collegio 5

I casting per i nuovi protagonisti de Il Collegio 5 si sono svolti a giugno 2020 e adesso abbiamo tutti i nomi ufficiali di chi parteciperà a questa nuova edizione del docu-reality. Ci teniamo inoltre a precisare che tutto avviene nel rispetto delle norme anti Covid-19.

In totale sono 21 i collegiali che formano la classe del 1992. La location in questa edizione è diversa rispetto agli scorsi anni e si sposta presso il Convitto Regina Margherita di Anagni (Frosinone).

Ecco tutti i loro nomi che insieme a Davide Vavalà faranno parte della classe de Il Collegio 5:

Questi sono i nomi degli altri allievi che parteciperanno al programma:

Parlando invece dei professori, per questa edizione sono stati confermati vari docenti, tra cui il professor Andrea Maggi e la professoressa Maria Rosa Petolicchio, già conosciuti molto bene in tutti questi anni. Tra le novità dell’edizione 2020 troviamo l’introduzione del bidello (dalla seconda puntata) e di alcune materie scolastiche, come ad esempio educazione sessuale e informatica.

Ma le curiosità de Il Collegio 5 non finiscono qui. Infatti l’insegnante Valentina Gottlieb passa di ruolo. Così, dopo aver insegnato aerobica nella quarta edizione del docu-reality, in questa quinta edizione si occupa di educazione fisica. Confermato ancora una volta Giancarlo Magalli come narratore delle vicende all’interno del collegio. Infine ritroviamo anche il preside, il professor Paolo Bosisio.

Per concludere vediamo insieme il percorso di Davide Vavalà a Il Collegio 5.

Il percorso di Davide Vavalà

Il 27 ottobre 2020 prende il via su Rai 2 il percorso di Davide Vavalà a Il Collegio 5.

Al momento non sappiamo come si è evoluta l’avventura di Davide nel docu-reality. Dunque non ci resta che seguire con attenzione le puntate del programma in onda tutti i martedì in prima serata.

Prima puntata

Davide de Il Collegio non ha ottenuto subito la divisa, risultando insufficiente alla prima interrogazione.

(IN AGGIORNAMENTO)

